La peor semana para desaparecer

😔 Perdonad que haya desaparecido sin avisar. Por circunstancias familiares tuve que salir pitando hace unos días. Estas cosas no avisan, y me fastidia mucho más porque creo que la semana pasada fue una de las más increíbles a nivel tecnológico. Os la resumo:

🤠 OpenAI despidió y re-contrató a Sam Altman en una semana de bronca interna. La junta mandó a casa al CEO de moda. Microsoft lo fichó durante unas horas, pero una revuelta de empleados en OpenAI cambió todo: Altman se queda, la junta se va.

👽 ¿Pero qué pasó entonces con el Rey Samuel I el Elevado? Nadie lo sabe. Hay una conspiración sobre «Q*» (se pronunciaría «Q estrella», heredando la nomenclatura astronómica), un supuesto modelo avanzado que OpenAI estaría probando a nivel interno, y que tendría cierta capacidad de «razonar» en vez de «memorizar».

👉 No hay ningún tipo de prueba ni indicaciones de que sea real. Sobre el nombre: entiendo que el nombre querría combinar las tablas Q de aprendizaje automático reforzado, y el algoritmo de búsqueda A*.

🤡 El CEO de Binance evita la cárcel pagando 3.900 millones de euros para zanjar una investigación de EE.UU. sobre blanqueo de dinero: el acuerdo incluye la admisión de culpa y su dimisión cómo CEO de la mayor cripto mundial. — Un juicio y condena «tradicional» hubiera sido casi imposible por motivos de extradición.

👉 Le sustituye el singapurense Richard Teng, que habla de «pasar página.»

📱 Apple anuncia que añadirá el estándar RCS a los iPhone. Creado hace quince años como evolución de la mensajería a través de operadoras, tendrá soporte en iOS a partir de la versión 18 a finales del año que viene. — En el último episodio de Cupertino lo comentamos a fondo (vídeo).

✈️ Los aviones de pasajeros en Rusia están en una situación técnica peligrosa. Una filtración sin confirmar afirma que se han triplicado las averías críticas, y que el 70% de aeronaves extranjeras (más de 500 Airbus, Boeing, Embraer, etc.) vuelan con repuestos y reparaciones irregulares. Detalla los talleres iraníes y la canibalización de partes. — Aumenta muchísimo la probabilidad de una catástrofe.

👉 Justo hace unos días el Ministro de Transporte confirmó que las aerolíneas perdieron 76 aeronaves los primeros días de las sanciones, y que devolver los 400 «secuestrados» sería el fin de la aviación local. No queda claro cuántos hay operativos.

🚕 El CEO de Cruise dimite tras el escándalo del atropello de su robotaxi. Tras 10 años al frente de la startup de coches autónomos, Kyle Vogt «ha sido dimitido» de la empresa que fundó. Una decisión que confirma que no se hicieron bien las cosas a nivel técnico y de seguridad.

🚀 Lo que fue más o menos un éxito fue el segundo lanzamiento de Starship. Tanto el cohete principal como la mula de apoyo Super Heavy explotaron, pero con una enorme mejora a nivel técnico. El próximo lanzamiento podría ser en diciembre o enero. — En el último episodio de ELON lo comentamos a fondo (vídeo).

🛰️ Arkadia Space consigue 3 millones de financiación para sus motores hipergólicos. La startup valenciana expandirá sus operaciones, aunque no hay muchos detalles sobre sus motores. Entiendo que valdrían para lanzadores y para elementos orbitales.

👉 Entiendo que son hipergólicos de nueva generación, porque quizá la mezcla más famosa siempre ha sido el Veneno del Diablo. El que no es hipergólico es el Ariane 6, que ya ha superado todas las pruebas previas a un primer lanzamiento que sigue sin fecha.

🚗 Huawei solidifica su apuesta por su subsidiaria de coches. La recién nacida división se convertirá en una compañía independiente. El 60% participado por Huawei que aportará electrónica y software, y el 40% por Changan y otros, que seguirán fabricando los Avatr. — No tiene nombre aún, y no sé si seguirán usando Avatr como marca.

👉 Honor confirma que cotizará en bolsa, justo tres años después de separarse de Huawei. Entiendo que en la de Hong Kong junto a Xiaomi.

✌️ Me despido por hoy agradeciendo vuestros mensajes. Sabéis que si una mañana no os llega el boletín o el episodio de podcast, lo más probable es algo desafortunado por mi parte y no un fallo de vuestras suscripciones.

