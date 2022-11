La seguridad es lo más importante

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔐 ¿Fue más grande la brecha de seguridad de Twitter de hace unos meses? La compañía verificó que un hacker estaba vendiendo 5 millones de números de teléfono y correos asociados a cuentas de Twitter, pero parece que otros atacantes tuvieron más éxito, extrayendo muchas más, cuyos datos están en venta.

🔐 Filtrados más de 500 millones de números de teléfonos de WhatsApp de los cuales 11 millones corresponden a España según su prefijo. No queda claro cómo se ha conseguido la lista, o si es básicamente un batiburrillo de números semi-azarosos.

💼 Twitter ya ha contratado abogados para el despido de su oficina en España. El bufete laboralista Sagardoy Abogados está preparando el expediente de regulación de empleo con el que negociará la salida de los 26 empleados locales, con los que Elon Musk no cuenta.

🔌 Brasil y Apple encarnizan su lucha judicial por el cargador de los iPhone. El pasado 11 de noviembre, miembros de la Secretaría Nacional del Consumidor requisaron iPhones sin cargador en múltiples tiendas. El día 21, un juez paralizó la operación a petición de Apple.

👪 iCloud en Windows está sincronizando fotos de otros usuarios a algunas de las personas que lo han probado, un clásico problema del almacenamiento remoto cuando las claves se mezclan por algún motivo, Ni Apple ni Microsoft han dicho nada aún. — Personalmente, a mí me está funcionando bien y no he visto contenido ajeno.

🚗 Otro experimento que consigue reducir los atascos usando software de comunicación entre los coches, que permite al sistema de crucero de abordo gestionar su velocidad y distancia. Solo han necesitado interconectar el 5% de coches para mejorar el flujo, pero no han dado datos firmes.

🚕 Tesla abre su beta de asistencia avanzada a todos los estadounidenses que hayan comprado la licencia de software para sus coches. El conductor debe estar vigilante y sigue siendo responsable legal. No han anunciado fecha para otras regiones. — Se trata de la versión 11.0, a ver qué tal los análisis.

