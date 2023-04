Lanzadores y navegadores

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

Chrome más rápido que nunca / Lanzamiento de Starship / Windows 11 para Consolas Portátiles / Sega + Rovio / JUICE camino de Júpiter

📱 Google prueba una nueva versión de Chrome para teléfonos de alta gama. Importantísimo anuncio escondido en el último párrafo de un post técnico. Chrome para Android se configurará con parámetros específicos para ejecutarse un 30% más rápido si el teléfono tiene mucha memoria.

👉 Además de esto, el equipo de Chromium presume de un 10% de mejora de rendimiento en tres meses, principalmente gracias a la gestión de memoria.

🖼️ FSF pide a Google que añada de nuevo JPEG-XL a Chrome. La polémica decisión de eliminar el soporte del incipiente formato sigue escalando. La Free Software Foundation alega que la posición de Google es potenciar AVIF, un formato gratuito pero no libre.

👉 Cada vez veo más ficheros .webp y .avif en páginas web. ¿Vosotros también?

🎮 Microsoft trabaja en una interfaz para consolas portátiles. El éxito de Steam Deck ha instigado un desarrollo interno de un «modo de mano», una adaptación que permita arrancar a diferentes lanzadores, configurar APIs gráficas, etc. Elevaría el uso de videojuegos en dispositivos similares de AYA, GPD, etc. — Aquí un vídeo.

🚀 SpaceX intentará lanzar Starship hoy por primera vez. Con todos los permisos en regla, la ventana de lanzamiento se abrirá a las 14h horario español peninsular, irá desde Texas hasta impactar en el Pacífico. Habrá múltiples transmisiones en directo, a mí me gusta el canal de Manuel Mazzanti.

🛰️ La misión Juice vuela camino de Júpiter. Llegará en ocho años en llegar, pero la sonda de la ESA es una de las más importantes de la historia. Analizará a fondo la capacidad para albergar vida de Calisto, Europa y Ganímedes, con 10 diferentes tecnologías.

👉 Un bonito perezoso se cruzó delante de las cámaras de ELA-3 antes del lanzamiento. Al final son 20 km² en mitad de la jungla.

🚁 Curiosity ya tiene su gran actualización de software. Aterrizó en Marte en 2012, casi una década antes que su gemela Perseverance. El parche ha sido un éxito y le permitirá viajar más distancia cada día desgastando menos las ruedas, entre 180 cambios en total.

👉 Ingenuity alcanza los 50 vuelos justo antes de cumplir su segundo año en Marte. El primero fue el 19 de abril de 2021.

🤷 ¿Quién está hackeando la cuenta de Windows en Twitter? La cuenta oficial ha seguido a dos usuarios recientemente: DrN0N9 y llalyta, dos misteriosas durmientes sin información. Si alguien sabe algo más de información, que me diga.

😵‍💫 La descontextualización como técnica de negocios me parece increíble. Resulta que podcasters (reales o falsos) simulan trozos de episodios con tertulias polémicas para explotar el algoritmo y conseguir que las emociones inflen su popularidad.

🐦 Parece que al final será SEGA quien compre Rovio. El gigante japonés quiere añadir a su extensa lista de estudios de desarrollo en Europa a los creadores de Angry Birds. Mucho mejor en el grupo Sega Sammy, que vendidos a una empresa de casinos online.

🎬 El negocio es crear un software con una IP explotable durante décadas. Las pelis de Angry Birds no fueron gran cosa. El éxito de Last of Us en HBO, la nueva de Super Mario es la película basada en videojuegos más taquillera. En breve BlackBerry, la película de Tetris en Apple TV+ también está gustando. — Van a acabar haciendo una serie de PowerPoint.

⚛️ Alemania cierra sus últimos tres reactores nucleares poniendo fin a 61 años de industria. Acto seguido sube las turbinas de carbón y empieza a importar electricidad del resto de países, encareciendo el precio en toda la UE. — Niveles de emisiones de CO2 que avergonzarían a Japón gracias al carbón, biomasa y gas natural.

👉 Cada TWh producido con carbón provoca 24 muertes por problemas respiratorios. Este año solo Alemania producirá más de 150 TWh con carbón. 150×24 = 3.600 muertes.

📦 Nueva York inicia un ambicioso programa de colmenas de reparto. Serán 20 puestos específicos en zonas de alta densidad donde los camiones y furgonetas de reparto dejarán los paquetes, para luego ser llevados en bici o carrito. Los ciudadanos podrán ir a recogerlos. — En el PDF tenéis más datos.

Podcast

Suscríbete