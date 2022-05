Láseres, robots y zepelines

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔐 Investigadores encuentran fallos en el sistema de cifrado de Telegram. MTProto, el protocolo que gestiona el cifrado entre los clientes y servidores de Telegram, y sus implementaciones en clientes alternativos, tiene algunos agujeros de seguridad que dejan la puerta abierta a ataques de reproducción.

⚡ Rusia comienza a usar su nuevo armamento láser en la guerra de Ucrania. Los Peresvet son unos camiones que llevan a bordo un láser de alta potencia capaz de derribar drones a distancia de hasta 5 kilómetros. Podéis ver un vídeo aquí. — Creo que es la primera vez que entran en combate, y no hay muchas unidades fabricadas.

🤖 Willow X es un robo-jardinero completo hecho en Bélgica. Si tienes 4.000 euros puedes reservar uno de los primeros modelos del Willow X de la startup Eeve. Un robot muy parecido a Wall-E: dos brazos multidreccionales, cámaras y ruedas, capaz de cortar césped, recoger piedras, barrer y demás. — Dicen que para 2025 estará en tu casa.

🖼️ DeviantArt escaneará las cadenas de bloques en búsqueda de plagio de NFTs. Para proteger a los artistas y sus obras, buscará imágenes que puedan infringir en sus derechos de autor y alertarlos en caso de que algún estafador intente ganar dinero con su trabajo.

🪙 La minería de Bitcoin resurge fuerte en China, y rompe récords en todo el mundo. Aunque aparentemente había desaparecido tras la prohibición total de 2021, en un nuevo estudio vemos que ha subido del 0 al 21% del total mundial en lo que va de año. Los economistas piensan que estarían escondidos tras VPNs. — Curiosamente parecen estar camuflándose como operaciones en Irlanda o Alemania.

👉 Estas semanas el minado está en niveles récord y subiendo, a pesar de la caída del precio. Aquí una explicación.

🚢 Un barco mercante japonés realiza una ruta de 790 km de forma autónoma. Incluyendo el desatraque y atraque en el ajetreado puerto de la Bahía de Tokio, al que volvió al completar este trayecto de prueba. Impresionante para un barco de 95 metros de eslora, y una muestra del avance de este tipo de tecnologías.

🎮 El Fondo Soberano de Arabia Saudí compra el 5% de Nintendo. Se convierte en el quinto mayor accionista de la empresa japonesa. En 2021 invirtió en Activision, Take Two y EA, y este año también se ha hecho con el 6% de Capcom, 9% de Nexon, 5% de Koei, etc.

😭 Se acerca el fin de la sonda InSight en Marte. Tras casi cuatro años analizando el subsuelo marciano, y a pesar de los muchos reveses en su exploración, la NASA se prepara para un largo periodo de inactividad, y estiman que para diciembre no podrá extraer más energía de sus paneles solares.

📡 Polonia quiere integrar las telecomunicaciones de Ucrania con las del resto de Europa. Pide a la Comisión Europea que se plantee de forma rápida una coordinación para reducir los costes del roaming de los millones de refugiados ucranianos y que puedan seguir hablando con sus familias. — Polonia ha repartido cientos de miles de SIMs a los que cruzan la frontera.

📺 Disney también presentará una suscripción con publicidad para Disney Plus. No estará presente en los perfiles infantiles, y estará limitada a 4 minutos por hora de contenido. No han dicho cuánto bajarán la tarifa mensual, como tampoco Netflix que parece haber acelerado los planes..

🎈 Un dirigible alcanza un récord de altitud volando a más de 9.000 metros. Se trata de un dirigible de Helio fabricado en China y usado como observatorio meteorológico. Pesa más de 2.600 kilogramos y está fabricado con una tela especial capaz de resistir la radiación y temperaturas a esas alturas. — Aquí unas fotos.

