Last of Us 2 edición coleccionista, unboxing, gameplay y CONCURSO

The Last of Us 2 es uno de los juegos más esperados del año. Por eso nos hemos hecho con la edición colecionista que incluye numerosos elementos pensados para los más fans. Pero OJO que además el video incluye un concurso en el que puedes ganar un iPhone 11 Pro.

En The Last of Us 2 busca venganza en un EE.UU. postapocalíptico con una producción digna de Hollywood a todos los niveles

Lo más destacable de la edición coleccionista es la figura de resina de Ellie de unos 30 cm de altura. Nos habría gustado una actitud más combativa, pero desde Naugthy Dog prefirieron plasmar una escena más sentimental tocando la guitarra.

Pero además del juego The Last of Us 2 con caja metálica de coleccionista, el conjunto incluye otros elementos. Una pulsera réplica de la de la protagonista que puede ser usada de forma habitual. Un conjunto de pegatinas y otro de pines relacionados con elementos y marcas de la saga.

Finalmente cuenta con una litografía y un cuaderno de arte con diversas ilustraciones utilizadas en el desarrollo de la aventura. Sin duda una de las ediciones de coleccionista más curiosas que hemos visto últimamente.

Dejando de lado las polémicas habituales de The Last of Us, hay que advertir que el juego es bastante violento en algunas escenas. También forma parte de la trama determinadas elecciones morales complejas. Así que no está recomendado para memores de 18 años.

El precio de esta edición coleccionista es de 179,95 euros. Algo más de 100 euros adicionales sobre el precio del juego por separado. Una cantidad relativamente razonable con la que podrás decorar tu habitación.

+ info | playstation