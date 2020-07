Leica M10-R, probamos la Leica digital más potente

Leica ha presentado su nuevo modelo estrella, la Leica M10-R. Una nueva cámara cuya principal mejora es el aumento de la resolución del sensor hasta los 40 megapíxeles.

La Leica M10-R sube la resolución hasta los 40 megapíxeles con un nuevo sensor para captar los detalles con máxima nitidez

No es la primera Leica M10 en ofrecer esa resolución, pues la M10 Monochrom tiene ese honor, pero esta lo hace con un sensor que captura a todo color. Un detalle fundamental entre una y otra.

El aumento de la resolución del sensor es un punto crítico en la la evolución de las Leica. Durante muchos años han usado sensores de 24 mpx y este incremento ofrece a los fotógrafos la oportunidad de llevar al límite el concepto de detalle.

Por lo demás casi podría decirse que estamos hablando de la misma cámara que la Monochrom (o M10 anteriores). Diseño, prestaciones e incluso precio son muy similares. La M10-R cuesta 8.050 euros frente a los 8.270 de la M10-M… ¡y eso que tiene más cosas!

En el fondo, la propia filosofía Leica no deja mucho camino a la incorporación de otras novedades o mejoras. Recordemos que no graba vídeo, no por una cuestión técnica, sino porque no quieren.

Eso sí, como curiosidad, el detalle que las diferencia con mayor evidencia es que la nueva M10-R recupera el lago rojo de Leica en el frontal del cuerpo.

+ info | Leica