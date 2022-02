Los criptoladrones raperos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💴 Detienen a dos estafadores que habían robado miles de millones en Bitcoin. El FBI ha dado con los responsables del hackeo a Bitfinex de 2016 donde se sustrajeron casi 120.000 BTC, valorados en unos 4.500 millones de euros a día de hoy. Han recuperado 94.000 BTC en una cartera a través de seguimiento de los datos en las cadenas de bloques.

👉 Se trata de un matrimoniode emprendedores, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, que serán juzgados. Las claves de la cartera fueron conseguidas tras una orden judicial que permitió a la policía acceder a sus correos personales. — Heather además dedicó estos años a hacer videoclips de rap, TikToks y demás, e incluso escribía artículos sobre crimen digital.

😡 El ciber-acoso en Corea del Sur acaba con dos suicidios en dos días. La streamer Cho Jang-mi, de 27 años, y el popular jugador de voleibol profesional Kim In-hyeok, de 28, se suicidaron en eventos separados pero por el mismo motivo: insultos constantes durante años en redes sociales por su apariencia física.

👉 El caso de Cho es más duro todavía, porque su madre también se había suicidado en 2020, angustiada por los insultos que recibía su hija en Twitch.

💘 Tinder eliminará la discriminación de precios por edad. Tras muchos años de quejas de los abonados, e incluso alguna demanda, la compañía que cambió la forma de ligar instaurará un precio único para sus funciones premium dentro de unos meses.

🤖 Los robots femeninos nos gustan más. Un estudio midió las sensaciones expresadas por los participantes tras con un (hipotético) recepcionista robótico antropomórfico llamado «Alex» y otro llamado «Sara», y expresaron haber recibido mejor y más amable experiencia (hipotética) por parte de Sara, aunque fueran iguales.

👉 Las diferencias no son muy altas: pasan del 5 sobre 10 al 5,6-5,8, pero están ahí. — No es un estudio muy profundo ni empírico, porque se basa en escenarios, pero hay que mantener esto muy vigilado.

👨‍⚕️ Crean una cinta adhesiva quirúrgica de aplicación instantánea y biodegradable. Tiene una cara adhesiva y otra suave, puede permanecer durante semanas en el cuerpo. Se puede usar para sellar desgarros intestinales en segundos en vez de una sutura, para permitir actuar a los mecanismos biológicos de curación.

⚽ Las empresas tecnológicas saltan a por más equipos de fútbol. Spotify será el gran patrocinador del FC Barcelona durante los próximos años, parece que incluso cambiarán el nombre del estadio, que sigue el acuerdo de Team Viewer con el Manchester United. — El logo de los Snapdragon de Qualcomm se verá en los Ferrari de Formula 1 la siguiente temporada.

👉 El FC Barcelona creo que también llevará algo sobre Polkadot, la meta-blockchain. — Casos previos recuerdo el de Samsung y Chelsea FC, y el Los Ángeles FC que tuvo a YouTube.

🔕 Arm saldrá a bolsa y no será adquirida por Nvidia. Tras más de un año de negociaciones, debido a la desaprobación de la mayoría de reguladores, no hay acuerdo. Arm saldrá a bolsa en 2023, aunque no se sabe si Londres o Nueva York, y nombra a Rene Haas como máximo ejecutivo.

📺 Llegan las series de los fundador tecnológicos más polémicos de la última década. Elizabeth Holmes de Theranos será interpretada por Amanda Seyfried en «The Dropout», y Joseph Gordon-Levitt será Travis Kalanick en la serie sobre Uber (con Hank Azaria haciendo de Tim Cook).

👉 Me quejaré siempre de que The Social Network no sea ya una trilogía.

🔐 La fusión de McAfee y FireEye se llamará Trellix. El nuevo gigante del software de seguridad tendrá nombre de personaje de latex de Star Trek. No cambiarán los nombres de los programas para consumidores, que seguirán siendo «McAfee + apellido».

👉 En una nota un poco más macabra, el cadáver de John McAfee, el fundador original de la compañía, sigue en una morgue de Barcelona sin ser repatriado.

🚀 Logran fotografiar los restos del Falcon 9 que se estrellará con la Luna. Es difícil de ver pero su órbita errática lo envía camino al lado oculto de nuestro satélite, donde sus cuatro toneladas acabarán cayendo aproximadamente el 4 de marzo sobre la superficie a más de 9.000 km/h.

Podcast

Suscríbete