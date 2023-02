Los grandes perdedores del trabajo remoto

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💼 El trabajo remoto y flexible está vaciando Manhattan. Los lunes y los viernes, muchos empleados de oficina del distrito trabajan desde casa, creando un agujero de 12.000 millones al año menos en restaurantes, cafeterías, taxis, metro, peajes, etc. — Reduciendo también las tasas recaudadas por el ayuntamiento.

👉 Os invito a leer el reportaje, una de las primeras colecciones sólidas de efectos dominó causadas por el trabajo remoto.

📺 YouTube empieza a servir vídeos con diferentes pistas de audio. Un avance increíble que no sé por qué ha tardado tanto. Lo están probando con algunos canales, para tener audio en diferentes idiomas, y poder servir a un público global desde el mismo canal.

🪙 El creador de r/WallStreetBets denuncia a Reddit. Acusa a la plataforma de eliminar su posición de moderador principal sin justificación válida, e infringir los derechos sobre el nombre del foro, que había registrado previamente, y pide un millón de dólares como compensación financiera.

💻 AMD supera el 30% de cuota de mercado en x86. La tendencia desde la llegada de Ryzen hace cinco años es imparable para AMD, suma otro máximo histórico y podría igualar a Intel en ventas en unos años. Mientras tanto ARM sigue creciendo principalmente bajo Apple Silicon.

📱 El N2 Flip de Oppo parece ser el primer plegable con un pliegue casi nulo. Las primeras impresione del móvil chino lo dejan en buen lugar con otros similares. En concreto el pliegue apenas se nota gracias a un mecanismo interno mejorado. — Con el dedo se nota más.

👍 Homebrew 4.0.0 llega eliminando Google Analytics. El popular repositorio de software retira la medición de datos a través del sistema de Google, pasando a un sistema propio sin identificadores de ningún tipo, alojado en la UE.

🤦 Linode pasará a llamarse Akamai Connected Cloud. Justo un año tras su venta a Akamai, el popular y pionero servicio de infraestructura abandona su nombre propio, una de las marcas más reconocidas. — Inexplicable tiro en el pie.

👉 Y en DigitalOcean han despedido al 11% de la plantilla, aunque esperan contratar más en México.

🎮 LIDL saca su propia línea de accesorios gamer. Con sus RGB, sus ángulos agresivos innecesarios, su olor a plástico oriental en teclados, ratones, alfombrillas, auriculares y mucho más. — No me puedo esperar a los unboxing. Ojalá me patrocinen.

👮‍♂️ Detenciones masivas en Turquía tras los terremotos. Además de cerrar múltiples páginas web que estafaban las donaciones, han puesto bajo custodia a 78 personas por «mensajes provocadores» en redes sociales, y más de 100 constructores, arquitectos e ingenieros por miles de edificios sin protecciones contra terremotos.

🎬 Os dejo con el trailer de la película de Tetris, que llegará a Apple TV+ el 31 de marzo. La historia original es compleja, pero parece que la han adaptado como un thriller de Guerra Fría, espionaje industrial y pugnas entre soviéticos, japoneses y estadounidenses.

Podcast

Suscríbete