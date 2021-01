⌚ Dos grandes avances en medición física. Valencell afirma que ha conseguido que sus sensores ópticos sean capaces de identificar la presión arterial sin necesidad de pulseras especiales. Son los primeros pasos de una revolución para nuestra salud.

👉 El segundo viene de una empresa japonesa, que también afirma haber conseguido mediciones continuas de glucosa en sangre sin necesidad de pinchazos, aunque de momento en forma de prototipo.

📦 Denuncia internacional por las políticas de Amazon Prime. Agencias públicas y organizaciones de consumidores de todo Europa y EE.UU han presentado sendas denuncias por las técnicas empleadas por Amazon para evitar que sus clientes se den de baja en Amazon Prime.

👉 Yo lo he intentado hacer para ver el «flujo de cancelación» y he encontrado un proceso relativamente simple.

👉 Un caso complicado, porque cada país emplea bases diferentes sobre este tipo de experiencias de usuario.

⛄ La nieve frena al comercio electrónico en España. Varios puntos del centro, especialmente Madrid, ven interrumpido durante una o dos semanas casi cualquier tipo de entrega o pedidos. Poco a poco se restablecerá la normalidad.

Yo mismo me he quedado sin luz esta noche. Por suerte teníamos la casa calentita. Me pilló además restaurando partes de mi ordenador, así que he pasado un susto terrible porque durante horas no sabía si había perdido datos… y por eso este boletín os llega tarde hoy.