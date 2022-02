Los rovers marcianos y lunares nos dan una sorpresa

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔮 El rover chino Yutu encuentra unas curiosas esferas en la superficie lunar. De apenas dos centímetros de diámetro y con una apariencia cristalina, parecen provenir de algún tipo de actividad volcánica antigua o impacto de meteorito reciente, pero no se parecen a otra esferas (más oscuras y grandes) vistas previamente.

😕 ¿De dónde sale el metano marciano? Hace décadas los científicos se sorprendieron por la presencia del gas en Marte, pero era difícil saber qué lo generaba porque su presencia era esquiva. Científicos españoles parecen tener la respuesta: un cráter curiosamente cercano al rover Curiosity, que podría acercarse a observarlo.

♻️ Airbus probará un motor de hidrógeno directo en un A380. Se trata de un A380 con sus cuatro motores tradicionales, pero con un apéndice extra en forma de quinto motor trasero, alimentado directamente por el H2, almacenado criogénicamente y sin usar por celdas de combustible. — Volará en 2025 para probar la tecnología.

🥽 SimulaVR es el primer casco de realidad virtual completo con Linux. Sus creadores llevan años trabajando y ahora por fin se pueden comprar. Usa SimulaOS, su propia distro Linux con todo el software e interfaces necesarias, dos pantallas LCD de 2448×244, 90 Hz, un campo de visión de 100º.

👉 La versión «completa» cuenta con un Intel i7-1165G7, 1 TB de SSD, 16 GB de RAM y múltiples puertos Thunderbolt y USB-A.

🛬 EE.UU. no certifica la compatibilidad de torres 5G y los Boeing 737. Después del tecno-drama que explicamos hace un mes, las autoridades de seguridad de aviación siguen presentando sus dudas sobre las interferencias en los altímetros al aterrizar, aunque ya solo en unos modelos específicos. — A pesar de que la banda C de 5G lleve años activa en Japón, China, Europa, etc.

🪖 Un tanque de Lego con 48 motores y 25 kilogramos de peso. Los entusiastas de los bloques nunca dejan de superarse, pero me he encontrado con este vídeo de hace un par de años, que muestra la titánica creación controlada de forma inalámbrica, surcando por los pasillos de la convención.

🗣️ Apple añade una voz «no binaria» a Siri en inglés estadounidense. Comenzó con una voz marcademente femenina, y ahora añade una quinta pronunciación que Apple no define como «masculina» o «femenina», bajo la denominación «Voz 5». — Suena así.

🔋 Volkswagen elige Valencia para una nueva fábrica de baterías para coches. Situada en Sagunto, tendrá una capacidad máxima anual de 40 GWh (unos 800.000 coches de 50 kWh), que moverá hacia las diferentes fábricas desde el puerto de Valencia, el mayor de España por tráfico. — Será una de las seis fábricas mundiales del grupo.

👉 La startup Allread ha creado un sistema de control de mercancías automático para el puerto de Barcelona.

📦 Google elimina el modo de ahorro de datos en Chrome para Android. La versión 100 del navegador eliminará este ajuste, añadido en 2014, y que enrutaba algunos contenidos a través de los servidores de Google para comprimirlos o bloquearlos. Hay alternativas, claro, pero era útil.

👉 El gestor de claves de Chrome añadirá una función para anotar con comentarios nuestros credenciales.

💉 Google retira la obligatoriedad de vacunación de COVID para sus empleados. Debido al aumento de contagios y vacunación, la empresa cancela su plan de mantener sin empleo, y eventualmente despedir, a los empleados que no estuvieran vacunados.

📡 Telefónica crea un operador móvil virtual para la industria IoT. Bajo la rama de I+D denominada Telefonica Tech, buscan un tipo de cliente de nicho que necesite conectividad de bajo caudal pero de forma permanente, como por ejemplo dispositivos remotos de bajo consumo (vigilancia, agricultura, etc.)

Podcast

Suscríbete