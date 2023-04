Me ha sorprendido bastante

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🎮 Diseñan un juego donde los NPC parecen más humanos que los jugadores. Una evaluación académica creó un entorno con 25 personajes controlados por modelos sintéticos que les indicaba qué hacer. Luego pusieron a humanos a controlarlos, y los espectadores lo consideraron «menos humano».

👉 El paper tiene mucha miga (PDF). Os recomiendo ver el vídeo que grabé de las máquinas interactuando.

🐻 El fundador de Foxconn quiere ser el presidente de Taiwan. Terry Gou casi lo consigue en 2020, y en las elecciones de 2024 se presentará otra vez desde el partido conservador del Kuomintang. Queda ver cómo encaja su posición como magnate industrial («jubilado») y una hipotética presidencia. — 不要着急! Se vienen curvas.

👉 Recordemos que por lo visto se le apareció la diosa Matsu en sueños y le dijo que se hiciera político. Y en esta ocasión también le preguntó Guan Gong, el dios de la guerra. — Al menos nos quedan los memes.

🤖 Los niños se portan mejor con los robots que los adultos. Un estudio científico analizó el comportamiento de niños 4-12 años con entidades como asistentes de voz y aspiradoras: los consideran sujetos con mente y, los tratan con respeto pero se reduce a medida que se acercan a la adolescencia.

🏭 Los grandes fabricantes de semiconductores se asustan. TSMC ha visto sus ingresos caer un 15% en marzo de 2023 comparado con el año pasado. Samsung avisa de una caída del 96% de beneficios. Peores resultados en 4 y 14 años respectivamente. — Samsung reducirá la producción de memoria inmediatamente porque los precios están por los suelos.

👉 Las ventas de smartphones y ordenadores con caídas históricas. Hemos pasado de 100 a 0 en ¿18 meses?

💶 Un año después del PERTE de microchips: cero nanómetros. En abril-mayo de 2022 el gobierno español prometía fábricas de microprocesadores. Los fabricantes no saben qué hacer (ver arriba), y el dinero no se mueve. El principal problema: no es dinero gratis, son créditos. Intel y demás solo quieren dinero gratis.

👔 Decentraland Fashion Week se vacía, pero hay algo de innovación. Un 76% menos de visitantes virtuales en la segunda edición de la pasarela de moda virtual. A pesar de ello, el ayuntamiento de Buenos Aires inauguró una réplica del Teatro Colón, y Samsung regalaba teléfonos a sus visitantes.

👉 Quizá lo más interesante fueron los diseños de moda, tanto diseñados por artistas como imaginados con MidJourney y similares.

📱 Google Play añade el archivado de aplicaciones para ahorrar espacio. Tras mucho tiempo de desarrollo, los usuarios podrán reducir hasta un 60% el tamaño de la app sin perder datos o preferencias. Funcionará de forma automática cuando os vayáis quedando sin espacio.

🚢 Turquía bota el primer portadrones del mundo. Construido por Navantia, el Anadolu es un hermano del Juan Carlos I, pero no llevará los F-35 originales. En sus cubiertas habrá drones, casi exclusivamente: Bayraktar TB-2, el nuevo TB-3, drones «invisibles» Kizilelma, y helicópteros de combate.

🚀 Al final quebró Virgin Orbit. La empresa hermana de Virgin Galactic no encontró más financiación para sus lanzamientos orbitales desde aviones, a pesar de haber sido fundada por un muchimillonario. ¿Por qué iban otros a invertir si Richard Branson no quería? — A ver quién compra su esqueleto y si consigue revivirla.

🛩️ Rusia se queda sin repuestos para sus aviones. 13 meses después de las sanciones, tras canibalizar recambios de otros aviones y ayuda técnica de emergencia de China, Rusia envía sus Airbus a talleres iraníes para reparar.

👉 El grupo Aeroflot transportó un 75% menos de pasajeros en marzo de 2023 que en marzo de 2019.

📺 YouTube y Nintendo celebran 100.000 millones de reproducciones de Super Mario en todos los vídeos de la plataforma. Las políticas de Nintendo son menos restrictivas que hace años para compartir vídeos, pero sigue teniendo una posición más dura que otras empresas.

