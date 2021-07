Me pinchas y no sangro

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚢 El buque Ever Given sale de Egipto más 100 días tras su accidente. Pagará una multa que sabemos que es millonaria, pero no la cifra específica, como recompensa por los perjuicios causados durante el bloqueo, y llevará su carga a Rotterdam donde los compradores y sus aseguradoras tendrán que pagar para recibir su carga.

🏍️ BMW presenta la futurista motocicleta eléctrica CE-04. Con un precio de unos 12.000 euros, incorpora un diseño muy anguloso y nada tradicional, una pantalla de 10″ y diferentes tamaños de batería que le permiten recorrer de 100 a 130 km. El año que viene en las tiendas.

🚂 La policía de Gales pide que dejen de sacarse selfies en las vías del tren. Un aumento «alarmante» de casos de familias que fotografían o graban a sus hijos en las vías de los trenes, o adolescentes que lo hacen por su cuenta, han obligado al gobierno galés a crear una campaña para disuadirlos de esta peligrosa moda.

📱 Steve Wozniak argumenta a favor del derecho a reparar. El cofundador de Apple comenta un vídeo sus opiniones sobre la filosofía detrás de los permisos ampliados para la reparación fuera de centros autorizados, especialmente por los propios dueños. — La UE y EEUU preparan sendas legislaciones al respecto, ampliamente opuestas por Apple y otros.

🖨️ El parche contra PrintNightmare no funciona. Expertos en seguridad argumentan que, en la mayoría de condiciones, el parche de emergencia creado por Microsoft para contrarrestar la grave vulnerabilidad de la cola de impresión no añade protección contra los exploits. Habrá que esperar.

💉 Comienza el ensayo clínico con la vacuna mRNA para prevenir la gripe común. Moderna ha comunicado que el primer paciente ha recibido su «MRNA-1010», una vacuna ideada contra cepas comunes de la gripe estacional A H1N1, H3N2 y la gripe B Yamagata y Victoria. — De ser exitosa, podría cambiar los métodos tradicionales de vacuna anual.

👉 El objetivo es ambicioso, porque buscan crear un único medicamento capaz de dar protección contra los grupos víricos antes mencionados, además de refuerzo contra el del COVID-19 y el VRS (virus respiratorio sincitial) que afecta especialmente a niños.

🔐 Los datos de vacunación de Madrid quedaron expuestos durante horas por un fallo de programación en el software que a su vez se comunicaba con la plataforma que crea los «pasaportes covid». Se podían ver el datos personales de los pacientes y su estado de vacunación. El fallo obligó a desconectar la plataforma de emergencia mientras se parcheaba.

🧬 Los datos genéticos de millones de embarazadas son analizados en China. Una empresa llamada BGI reconoce que re-analiza y retiene la sangre restante en unos viales provenientes de millones de placentas cada año. La mayoría de las afectadas son europeas. BGI procesa los datos en escala en sus ordenadores para evaluar perfiles genéticos de madres y bebés.

👉 La investigación no ha encontrado que la firma, que fabrica los tests, esté almacenando datos personales como el nombre de la madre, pero sí datos físicos como su edad, o el país de origen.

💧 Una aplicación para Android afirma poder identificar el sellado contra el agua de tu móvil. Con un curioso uso de los barómetros incorporados en la mayoría de smartphones, Water Resistance Tester permite saber si el terminal tiene o conserva su resistencia al agua, una propiedad que muchos pierden con el tiempo por el desgaste del uso.

🧠 Samsung comienza a tirar filtraciones a golpe de derechos de imagen. La compañía coreana suele ver filtrados muchos de sus productos días o semanas incluso antes de su anuncio oficial, principalmente a través de operadoras, y ahora usa las protecciones anti-copyright de las redes sociales para eliminar las imágenes.

👉 Dos consecuencias: la primera es que automáticamente certifica la filtración como real, y la segunda es que un filtrador «repetidor» podría ver su cuenta de Twitter o YouTube bloqueada indefinidamente.

🏳️‍🌈 China lleva su lucha contra las minorías sexuales y feminismo a las redes sociales. Ordena el cierre de prominentes cuentas en Weibo, la mayor plataforma social local, sobre derechos de minorías sexuales y también sobre derechos de la mujer. «Docenas de cuentas» con millones de seguidores.

