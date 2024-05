Metiendo máquinas en todas partes

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📖 Wikimedia licenciará su contenido en tiempo real para entrenar LLMs. Un API que ofrecerán a partir de 100.000$ al mes con todo el flujo de cambios, ediciones y publicaciones en Wikipedia y otras publicaciones.

👉 Yo lo veo como una forma de reducir los crecientes gastos de que miles de ordenadores escaneen su contenido. Al fin y al cabo la apertura de los datos es la base de la fundación.

🗣️ TrueCaller añade tu propia voz a su asistente personal para recibir llamadas. La app permitirá a los clientes clonar su voz en el asistente, que podrá responder las llamadas identificándose como una versión digital suya (vídeo). No queda claro dónde ocurre la computación.

🔐 Reino Unido va a inspeccionar la privacidad de Windows Recall. La función de monitorización local constante será investigada por las autoridades británicas. Ha causado mucha polémica a pesar de las explicaciones técnicas de Microsoft. — A mí me parece útil.

🤖 Detenido un hombre por crear y enviar miles de imágenes sintéticas de abuso infantil. Está acusado de creación y distribución de este tipo de material. Al no ser fotografías reales, si no creadas con una versión especial de Stable Diffussion 1.5, queda por ver el recorrido judicial de este caso.

👉 Es el primer gran caso a nivel mundial. Las leyes y jurisprudencias de cada país pueden ser muy complicadas. Se juntan muchísimos factores técnicos y legales.

🎮 Kaplay será el sucesor de Kaboom.js tras los despidos en Replit. El sistema de creación de videojuegos seguirá siendo mantenido por la comunidad bajo este nuevo nombre. Llevaba tiempo olvidado y ya hay varios parches. — Se van a «centrar en IA«.

🎶 Spotify inutilizará los Car Thing de todos los clientes en diciembre de este año. El cacharro fue un fracaso de márketing y ventas, pero que corten el acceso a los dueños me parece lamentable. Espero que reculen.

👉 El asistente DJ de Spotify tendrá versión en español, aunque parece que se llamará DJ Livi.

💬 BlueSky añade mensajes privados. La plataforma ahora permite el envío de mensajes entre usuarios. De momento son muy simples: no se puede añadir multimedia, no están cifrados, y no se permiten grupos.

📵 CNMC vuelve a alertar del uso de números tradicionales para dispositivos IoT. Aunque quedan años para que se agoten los números de móvil posibles en España (6/7 + ocho dígitos), la CNMC sigue insistiendo que deberían obligar a usar el prefijo (59 + once dígitos) para M2M.

👉 Es como la IPv6. Se espera que haya 145 millones de máquinas con número de teléfono propio en España.

🚗 Waze añade nuevas alertas para badenes, curvas cerradas y peajes. Parece que está disponible a nivel global en todas las versiones. No me queda claro de dónde sacan los datos de badenes, imagino que de la comunidad.

🪙 La sentencia escrita del juicio contra Craig Wright expande las decisiones del juez británico que dictaminó que no era Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin. Todas las pruebas son muy sólidas, pero desconocía que le pillaron editando el LaTeX (PDF, pág 111) en Overleaf.

👉 Exclusiva: el verdadero Satoshi Nakamoto se esconde tras el ID 3824675 de ICQ.

🌼 ICQ cerrará el mes que viene. Otrora un servicio popular de mensajería, dejará de tener espasmos el 26 de junio. En realidad supongo que los servicios de inteligencia de Rusia se han cansado de pagar los servidores. Pero que no salga de aquí.

🕹️ Atari compra la marca y derechos de Intellivision. Un titular que hubiera sido mucho más impactante hace 40 años. A día de hoy, tras innumerables bancarrotas y compraventas, es una mera anécdota. — De la nueva Amico seguimos sin saber nada, pero os dejo con esta cebolleteada (vídeo).

🚀 Una curiosa explosión en un Raptor 2 de SpaceX. No parece haber dañado al motor, que quedó envuelto por la deflagración (vídeo) apenas 15 segundos tras el encendido en una prueba de certificación. La compañía no ha comentado en público los motivos. — Starship parece que lanzará por cuarta vez la semana que viene.

