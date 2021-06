Mira mamá, sin manos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚲 Diseña su propia bicicleta equilibrista, autónoma y eléctrica. Un hacker chino diseña pieza a pieza los componentes necesarios para convertir una bicicleta de carretera normal en un vehículo con lídar capaz de evitar obstáculos, mantenerse erguida en todo momento y llevarle donde sea. — El vídeo está en chino, pero merece mucho la pena verlo.

👉 No es la primera vez que vemos este concepto, pero… ¿y si acaban creando un pack de conversión que te permita llamar a tu bicicleta a distancia? — El código y los esquemáticos están todos en Github.

🧠 Escáneres cerebrales encuentran el secreto del aprendizaje: repetir y descansar. El análisis de la actividad cerebral de los sujetos en un estudio, muestra como el cerebro repite furiosamente versiones «comprimidas» de lo que acaba de aprender, durante los tiempos de pausa, y que ese proceso ayuda a consolidarlo y acelerarlo.

👉 Si te fijas, es como aprendiste la tabla de multiplicar, a tocar cumpleaños feliz con la flauta o a derrotar a un jefe final de un videojuego. Repetir, respirar, repetir.

🚀 Relativity Space muestra por fin su Terran-R, su cohete reusable 100%. Y cuya mayoría de componentes son creados automáticamente por gigantes máquinas de fundición/impresión de aleaciones metálicas. Os he hablado antes de él, pero ahora tenemos diseño final y fecha de su primer lanzamiento: 2024.

👉 Vuelvo a enlazaros las «impresoras» que crean los cohetes, porque me parecen siempre fascinantes.

🌐 La caída de un CDN dejó Internet medio apagado durante más de una hora. Los servicios principales de Fastly quedaron fuera de servicio por un fallo de configuración durante el martes, impidiendo que apps y webs funcionaran de forma parcial o total. Imagino que en unos días veremos el post-mortem.

😵 Las aspiradoras Conga de Cecotec llevan un semana sin funcionar bien. Cientos de clientes llevan días quejándose en redes sociales de que no pueden usar la plataforma digital de la empresa para controlar sus aspiradoras inteligentes, entre otros problemas. La empresa no ha dado una solución clara, e imagino que estarán trabajando en un parche.

⛽ Un caza repone combustible en vuelo de un dron por primera vez. Unas maniobras de la Marina de los EE.UU. con Boeing, el fabricante del MQ25 T1, nos dejan estas impresionantes imágenes de la aproximación y repostaje. Ojo, el T1 no es autónomo, se pilota en remoto.

📱 Google cede ante la UE y no cobrará a los motores de búsqueda alternativos en Android una comisión en forma de subasta por aparecer en el listado de opciones de búsqueda predefinidas que se ofrece al configurar un teléfono con su software. Además, habrá más opciones en vez de tan solo 4-5. Bueno para la competencia y para los consumidores, aunque la inmensa mayoría elegirá Google igualmente.

🍔 McDonalds quiere eliminar a los humanos de las ventanillas de pedido. Empieza a probar un sistema para pedir los menús a través de reconocimiento de voz para los clientes que van en coche en 10 de sus restaurantes. Dicen que funciona bien un 85% de las veces, para lo cual no tengo referencia pero entiendo que está afectado por los nombres peculiares de los artículos.

👉 ¿No funcionaría mejor un sistema con pantallas como en el interior de los restaurantes? Imagino que la ergonomía y el coronavirus han tenido que ver en la decisión.

🥵 Quiero aprovechar la plataforma que me da esta newsletter para quejarme del CALOR. No ha llegado el verano todavía y ya me quiero cambiar de país. ¿Tenéis algún gadget o invento bueno para estas noches de sudores?

