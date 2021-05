Mirando al cielo

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🎈 Una nueva idea para solucionar el cambio climático: globos. La captura de carbono es una herramienta útil para revertir las emisiones, pero de momento muy cara. Unos científicos tienen una nueva idea: poner esas máquinas en un globo aerostático, subirlas a 15 km de altura donde el CO2 es mucho más abundante, bajar, y repetir.

🌌 Llamaron a 60 millones de estrellas y todas comunican. El mayor programa de escucha activa de señales extraterrestres, Breakthrough Listen, ha analizado un área central de nuestra galaxia, hogar de cientos de millones de planetas, y no han encontrado ninguna señal de vida de ningún tipo. Otra vez.

👉 No me queda claro si esta es una nueva observación, o un nuevo análisis de observaciones previas. — De nuevo, esa microregión podría estar llena de civilizaciones, y aún así no detectarlas por múltiples motivos.

👉 Hablando del tema… en el patio de atrás de la Tierra:

🪐 La sonda Parker detecta señales confusas en la atmósfera de Venus. Radiación natural ya detectada, que vuelve a representar grandes cambios en la atmósfera del planeta vecino que tienen a los astrólogos confundidos. — Si no sabemos bien qué ocurre en el «piso de al lado», imagínate.

🍄 Científicos vuelven a hipotetizar sobre hongos en Marte. Utilizando imágenes capturadas por los rovers marcianos a lo largo de múltiples semanas, detectan crecimientos extraños y cambios de coloración con formas similares a las de algunos hongos terrestres. — Lo más probable es que sea algo inorgánico.

💴 Telegram busca más dinero. Pide a los inversores 750 millones de dólares más, que se sumarán a los 1.000 millones que le dieron hace dos meses… de los cuáles ya se han gastado la mitad en pagar a los que invirtieron en el fallido sistema TON. — Siguen examinando cuándo salir a bolsa.

🎮 Fabricar videoconsolas sigue siendo un mal negocio. Microsoft declara en el juicio de Epic vs. Apple que nunca ha generado beneficios con el hardware de su división de Xbox, y que están mantenidas a base de los pagos mensuales, de comisiones en videojuegos ajenos y de la venta de los propios.

👉 Nintendo es la única que genera dinero con cada consola que vende. De ahí que la Switch lleve cuatro años a 300 euros. Y las ventas siguen subiendo.

🤠 Andorra quiere blindar a los YouTubers con un marco regulatorio nuevo. El gobierno pirenaico prepara cambios legislativos para atraer más «nómadas digitales». — No me queda claro cómo encaja esto con los nuevos consensos que están buscando Europa y Norteamérica a nivel de impuestos mínimos.

🌐 La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de navegación web. El estar más tiempo delante de ordenadores de escritorio (bien por ocio o bien por trabajo remoto extendido) ha incrementado no solo las visitas a webs, también la duración e intensidad de nuestra visita.

📊 IBM supera los 300 millones de transistores por milímetro cuadrado. Una cifra de densidad pico magnífica en sus nuevos procesadores gracias a múltiples nuevas técnicas cómo la litografía de luz ultravioleta extrema y a apilar los transistores en columnas de tres. Quedan años para que entre en producción en suficiente escala, pero mola mucho verlo.

🎧 Brave añade una función de listas de reproducción. De momento solo en su versión de iPhone, pero es muy chula: te permite añadir cualquier vídeo o canción a una lista combinada, y las reproduce como si fuera una aplicación musical, incluso con la pantalla apagada. La única pega que le veo es que no encuentra vídeos o audios siempre.

😵 Error garrafal en Windows Defender que llena el almacenamiento de usuarios. No parece que haya sido muy común, pero algunos usuarios de Windows 10 han reportado que Defender estaba creando miles y miles de archivos vacíos aparentemente inútiles. En algunos casos hasta 30 GB. Actualizad y debería solucionarse.

💰 Twitter abre su bote de donaciones. Algunos usuarios ya han podido añadir sus perfiles de Patreon, PayPal, Cash o similares que serán mostrados en su perfil bajo un nuevo icono con un billete, al lado del botón de seguir. Twitter sigue buscando mejorar para creadores.

