Misión (¿Imposible?) a la Luna

¿Alunizaje tripulado de la ESA en 2033? / Ubuntu Cinnamon es oficial / ChatGPT en MSDOS / Disney se va del Metaverso / Twitter cambia su modelo de negocio / AliExpress (y sus hermanas) se independizan / Cambio tributario de criptomonedas en España

🚀 ¿Una misión lunar de la ESA en 10 años? El grupo asesor independiente de la ESA ha publicado un muy duro informe sobre el déficit de inversión espacial. Piden una aglutinar esfuerzos económicos bajo una misión lunar (PDF) que solidifique la industria. — Es una misión casi imposible.

🍪 Cinnamon ya es un sabor oficial de Ubuntu. El cada vez más popular entorno de escritorio de corte clásico que nació fruto del rechazo a GNOME 3, como tantas cosas en esta vida, da el salto a distro oficial, y podría atraer a algún Mintero.

💻 Un programa de MS-DOS para hablar con ChatGPT. Si tienes a mano un emulador puedes descargar DOSCHGPT.EXE, que además es código abierto. Necesitas otra máquina para traducir los protocolos modernos, como el HTTPS de 1994, y gestionar las conexiones de red. Pero podéis imaginar que es Joshua.

🐭 Disney desmantela su división de metaverso. No eran muchos empleados, unos 50-60, pero su CEO anterior lo denominaba «la próxima gran frontera del entretenimiento» y un «nuevo paradigma». — El futuro será virtual, pero los despidos de momento son reales.

✅ Twitter limitará el contenido de quienes no paguen. A partir del 15 de abril, los usuarios que no estén suscritos a Twitter Blue no serán recomendados por el algoritmo ni podrán votar en encuestas. La idea es buena, porque reduce incentivos para spam, o al menos los cambia.

🎧 Riverside renueva su plataforma de grabación de podcasts con un nuevo sistema de edición integrado (vídeo) que permite editar el vídeo y el audio basándose en las transcripciones en tiempo real. Similar a Descript. — Muy chulo. Es lo que uso yo para los míos.

➗ Alibaba se divide en AliExpress y otras cinco empresas más. La tecnológica china independizará algunas de sus divisiones: AliExpress (comercio global), Cainiao (logística), Taobao (comercio local), Alibaba Cloud, otra de desarrollo de software y otra de entretenimiento. — Cambian el modelo de negocio de Amazon por el de Samsung.

Ahora tocan cuatro noticias sobre criptomonedas bastante malas a nivel financiero, neutrales a nivel tecnológico y muy entretenidas a nivel espectador:

💶 El gobierno de España limitará la compensación de cripto-pérdidas. Sorpresa envenenada para inversores y criptobros: en la inminente declaración de la renta no podrán contar como minusvalías íntegras las pérdidas de valor de monedas virtuales, algo que muchos esperaban para reducir su tributación este año.

💸 FTX sobornó a un funcionario chino que les congeló las cuentas. Hicieron dos transferencias opacas de 40 millones a un alto cargo del Partido para poder mover los aproximadamente 1.000 millones de dólares que contenían. — No queda claro si era una cuenta bancaria, un sello empresarial, o qué. Porque me habían dicho en Twitter que ningún gobierno puede incautarte los bitcoins.

😤 EE.UU. arrincona a Binance con una demanda por irregularidades. Las agencias financieras llevan han conseguido pruebas bastante sólidas contra el intercambiador cripto: financiación terrorista, manipulación de mercado, y demás macedonia de crímenes. — El fundador lo niega todo.

🪙 Reino Unido se olvida de crear sus propios NFT. El primer ministro descarta su propia idea de cuando era ministro de finanzas hace un año. Nadie entendía qué hacía la ceca británica pintando jotapegés.

