Misterios sin resolver

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🤖 La demanda de copyright contra CoPilot empieza mal. Microsoft, subsidiaria GitHub y su casi-subsidiaria OpenAI, piden al juez que detenga el juicio en su fase de instrucción porque los demandantes no han presentado pruebas específicas de ningún plagio.

👉 Esta tecnología tiene mucho que crecer. Para empezar, deberíamos saber exactamente con qué proyectos se ha entrenado. Y luego evaluar pagos, licencias, etc.

🚕 San Francisco pide pausar los coches autónomos. Piden a California que no otorgue más licencias de operación de robotaxis mientras examinan los fallos de coches que bloquean el tráfico o zonas no habilitadas, que hemos comentado en el pasado.

🚗 Mercedes lleva a América por primera vez conducción autónoma de nivel 3. Gracias al sistema de auto-certificación de Nevada, los conductores de modelos específicos podrán usar Drive Pilot en autovías, sin prestar atención activamente, pero solo a 60 km/h.

👉 Es decir, lo mismo que en Alemania o Francia. — Entiendo que en esos momentos el responsable legal es la compañía, no el conductor.

🔐 Rusia acusa a Microsoft y Amazon de ayudar con ciberataques desde Ucrania. El Viceministro de Exteriores y responsable de contraespionaje afirma que están recibiendo «ataques sin precedentes», y que ambas empresas, junto con la CIA, colaboran entrenando al gobierno de Ucrania en estos ataques.

🤡 Pillan al fundador de FTX usando Signal para hablar con testigos antes del gigante juicio por fraude al que se enfrenta. La fiscalía quiere que el tribunal le prohíba usar este tipo de aplicaciones para evitar posibles intimidaciones y coordinaciones.

😎 Facebook paga 25.000€ a un hacker nepalí por encontrar un fallo en 2FA. Descubrió que Facebook no había puesto límite de intentos para poner el código que llega por SMS, y demostró que podía desactivar el sistema a cualquier perfil, al asignarse el número a él mismo.

👉 El señor se llama Gtm Mänôz (no sé como se pronuncia), pero por lo que veo en su Twitter, es fan de la selección española de fútbol. — Facebook ha publicado una lista de sus recompensas de 2022.

🛰️ La cámara de Juno está peor de lo esperado. La sonda que orbita Júpiter desde hace unos años dio algunos problemas en su acercamiento número 47, y en la 48 el fallo fue casi total. La NASA evaluará qué ocurre. Parece problemas de temperatura. — Estaba diseñada para siete órbitas. Nos quedaremos con grandes fotos de estos seis años.

🚀 ¿Qué pasa con los cohetes New Shepard? Blue Origin sigue sin decir nada sobre la explosión del NS-23, que causó que la cápsula no tripulada saliera disparada. Han pasado ya casi 150 días. Tampoco sabemos nada del New Glenn.

👉 Lauren Sánchez se subirá a un New Shepard en una misión integrada solo por mujeres en 2024, según reveló en una excesivamente edulcorada entrevista hace unos días.

🪐 Astrónomos recopilan 4 exoplanetas orbitando durante 12 años. Una serie de fotografías en el tiempo que muestran este curioso baile (vídeo) a 113 años luz, alrededor de HR 8799, la primera estrella cuyos exoplanetas fueron fotografiados directamente.

💻 Google integrará Microsoft 365 y OneDrive en ChromeOS. Cuando abran el explorador de archivos local, aparecerá un menú para conectar tu cuenta de Microsoft similar al que tienen de Google. Los ficheros se abrirán a través de las PWA de Office. — Supongo que arreados por reguladores.

💵 Twitter creará su propia plataforma de pagos. Tienen la licencia desde antes de que Elon Musk la comprase, pero el nuevo dueño ha dotado de nuevos ejecutivos y énfasis al proyecto. Hace poco incluso habló de ofrecer cuentas bancarias en Twitter.

Podcast

Suscríbete