Muchos giros de 180º

😷 Apple está probando una función para desbloquear el teléfono llevando mascarilla. La beta recien salida de iOS 15.4 incorpora un nuevo ajuste que obliga a Face ID a usar solo las facciones superiores de la cara como medida de acceso biométrica. Necesita un segundo escaneo más preciso de la zona. — Está desactivado por defecto, y Apple aún no ha especificado si baja la fiabilidad máxima del sistema.

💌 Google pone en pausa la migración de las cuentas gratuitas. De momento está consultándolo con algunos usuarios a través de una encuesta, porque por lo visto ha habido incluso quejas internas en la compañía, aunque han anunciado herramientas de migración completas.

👉 De momento no hay nada decidido, pero quizá dejen las cuentas «personales» seguir siendo gratuitas, como Gmail.

📺 Twitch pagará generosamente a los canales que se comprometan a poner más anuncios. Una especie de tarifa base de 500 o 1.000 dólares mensuales si cumplen con un mínimo de 4 minutos de anuncios por hora de media durante 40 horas al mes. — Un paso más cercano a la TV, que en España, México y otros países está limitada a 11-12 minutos por hora.

🎧 Spotify trae a España la publicidad para podcasts aunque pagues el Premium. La nueva tecnología incrustará trozos de publicidad en mitad de los episodios y no podrá ser saltado. De momento solo en los «exclusivos» de Spotify, aunque en otros países está en más programas.

🛰️ El satélite chino Shinjian-21 vuelve a remolcar a otro satélite basura. Es la segunda vez que observatorios ajenos pillan al misterioso satélite cambiar de órbita, acercarse a otro y llevarlo hacia una órbita donde acabará reentrando en la atmósfera. — Ojalá pronto la CNSA o alguien dé más datos, porque parece estar funcionando muy bien.

🪙 Facebook se prepara para cancelar su proyecto de moneda virtual. Tres años después de su anuncio, tras muchos cambios de rumbo, protestas y sin haber visto la luz del Sol, dos reportes de prensa, de Bloomberg y de WSJ, afirman que venderán la tecnología del proyecto Libra/Diem a un fondo de inversión,. Cancelan el proyecto. — Algunos lo cantaron cuando el jefe del proyecto, David Marcus, se piró hace mes y medio.

🤡 Un periférico que se conecta a tu teclado pArA EsCriBiR aSí. El sistema intercepta la señal de tu teclado a través del USB y alterna automáticamente el estado (vídeo)) de las letras a mayúscula y minúscula, para esCriBiR De FoRMa SaRcÁsTiCa y BuRlOnA sin perder tiempo llevando el meñique a la tecla adecuada.

🤖 Programan una simple IA para jugar Tetris tan rápido que crashea el juego. Un pequeño script de aprendizaje automático jugando al Tetris original de la NES, y con los límites de pulsaciones subidos a 30 Hz, consigue superar los 100 millones de puntos hasta que el juego se rompe, a pesar de haber aguantado con múltiples bugs debido a la alta puntuación.

🎮 Valve actualiza Half Life 2 con nueva interfaz y soporte nativo para mandos. Chorrocientos años después de su salida, la versión de PC para Windows y Linux de Half-Life 2 tiene una nueva interfaz de menús y soporte para mandos, para conseguir compatibilidad completa con Steam Deck.

⚡ ¿Tiene sentido robar el cobre de los cargadores de coches eléctricos? Algunos conductores de Canadá están quejándose porque no pueden cargar su coche porque han cortado las «mangueras» de cobre para venderlas sus gruesos cables al peso, inutilizando una máquina muy cara para ganar muy poco dinero.

👉 A medida que los coches eléctricos se hacen más populares, habrá que encontrar mejores medidas de protección o disuasión.

🤳 El artista Kanye West quiere que los paparazzi le paguen comisión por sus fotos, como si fuera un NFT. En un encontronazo con la prensa se quejó amargamente de que «se lucran sacándonos fotos», y que «va a cambiar eso» utilizando NFTs. — Como nuestro cuerpo no está protegido por derechos de copia, más allá de la explotación de imagen, que no tiene vigor en público, no hay mucho que ver. Sería como cobrar a alguien por mirarte cuando vas por la calle.

