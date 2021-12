Muerte de un legendario

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🎮 Muere Masayuki Uemura, creador de NES y SNES. El ingeniero japonés lideró las creaciones de las primeras consolas domésticas de Nintendo, y produjo varios de los primeros juegos. Ha fallecido a los 78 años.

👉 Formó parte del R&D2, el equipo de desarrollo de Nintendo con Gunpei Yokoi, líder de proyecto de la Game Boy, y Genyo Takeda, líder de proyecto de la Wii.

🥽 Horizon Worlds sale de beta cerrada y pasa a estar disponible para todos los usuarios de EE.UU, Canadá y aquellos con una conexión VPN, y un Oculus Quest 2. Worlds es un «Roblox», donde los usuarios pueden crear sus propios juegos y experiencias, y participar en los del resto.

🏴‍☠️ La piratería digital sigue cayendo bruscamente en Europa. El nuevo informe anual de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE sigue marcando un cambio acelerado hacia el consumo legal de contenido digital, sobre todo de música.

👉 El informe completo es muy interesante (PDF). España está en la media de pirateo, con los bálticos a la cabeza. — El 82% del pirateo es en forma de streaming ilegal, principalmente de contenido televisivo.

⚰️ La cápsula de suicidio «Sarco» supera los trámites legales en Suiza. Sus creadores la presentaron como concepto en 2019, y ahora parece que podrán distribuir sus planos (se imprime en 3D) aunque de momento ninguna clínica de suicidio asistido la instalará.

👉 No me queda claro la parte de la impresión 3D porque claramente necesitas elementos electrónicos y mecánicos que no puedes imprimir en 3D. — Funciona inundando de nitrógeno la cápsula donde está el paciente, que muere de hipoxia y hipocapnia.

😭 Amazon anuncia el cierre de Alexa.com. El popular sitio que clasificaba los dominios más populares dejará de estar operativo a partir del 1 de mayo de 2022, 25 años después de su fundación. Muchos recordaremos su barra para Internet Explorer. — ¿Qué harán con el dominio?

📦 Italia multa a Amazon con 1.128 millones de euros por abuso de posición dominante en el sector de logística. La decisión del organismo de competencia italiano se basa en que los proveedores veían caer sus ventas si no dejaban que Amazon les almacenase y distribuyera los productos.

📵 Un fallo de Microsoft Teams en Android impide llamar a la policía en los países que usen el número «911» para los servicios de emergencia de casi todo América. No se conoce bien la naturaleza del bug, pero parece que la app intercepta el marcado de llamada a ese número para los usuarios que no están conectados a su cuenta de Teams.

📱 Apple podrá bloquear los pagos externos tras un recurso judicial. A pocas horas de entrar en vigor, queda vacía la orden del tribunal del caso Epic vs. Apple, que había dado hasta el 9 de diciembre para permitir pagos por fuera de sus mecanismos. — Los desarrolladores quedan en espera de futuras decisiones regulatorias y judiciales.

🚀 México firma los acuerdos Artemisa de la NASA. Se une así a un selecto grupo de 14 países que han firmado un pacto tanto político como científico sobre la exploración espacial y la explotación de los recursos celestiales.

📺 Netflix presenta Tudum, su propio medio de comunicación con un interesante formato digital que combina el «blog tradicional» con elementos enciclopédicos, y la posibilidad de usar tu login de Netflix para ver información sobre las series que ves. — Sumado a sus avances en distribución de videojuegos, da que pensar.

🤳 Instagram confirma que volverá a implementar el órden cronológico en el listado de contenido principal de la app, aunque será una opción secundaria que reintroducirán «en 2022», junto con una opción para ver fotos de contactos favoritos. Queda por ver sus limitaciones.

