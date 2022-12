No se fíe usted

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🪙 El BCE advierte a los bancos e inversores de los riesgos del Bitcoin. Afirma que no es un activo financiero apto en ningún sentido, que no es tecnológicamente sólido para transacciones, y alerta de los problema de reputación que puede conllevar este tipo de inversiones. — Me cuesta argumentar en contra de lo que dice.

⚡ Los mineros de Bitcoin abandonan el negocio dejando un pufo financiero. Cientos de millones de créditos concedidos para comprar equipamiento de minar Bitcoin quedan sin pagar, porque las máquinas no generan el dinero necesario para pagarlos, así que los prestamistas las incautan, pero tampoco valen nada. — El hash rate ha empezado a caer estos días.

⛓️ El fundador de Telegram también carga contra las plataformas centralizadas cripto que, según él, han corrompido la esencia y abusado de esta tecnología para estafar a ahorradores e inversores, y que la única vía es la descentralización que no necesite de intermediarios, y que de hecho, está creando uno. — A ver si puede retar a Uniswap, el líder DeFi.

👉 Binance solidifica su número 1: gestiona el 75% de todas las transacciones cripto en intercambiadores tras la debacle de FTX.

🎮 Google devolverá el dinero del hardware de Stadia en breve. Hace dos semanas que empezaron a llegar los reembolsos de los videojuegos, y en diciembre le tocará al hardware, así que estad atentos. — Parece que incluso han devuelto por error algunas cuota de Stadia Pro.

🚯 Facebook afirma que está reduciendo el contenido basura en su plataforma. El año pasado, 7 de los 10 elementos más vistos fueron calificados como «lamentables», y los otros tres como «baja calidad». Están añadiendo cambios para reducir la presencia de vídeos de discusiones, peleas, piratería y sexualizantes. — Parece que funciona.

💑 Las pequeñas grandes diferencias entre TikTok e Instagram son más visibles en curiosos reportes como este. En Instagram los eventos como el matrimonio y los bautizos son los más populares, pero en TikTok priman más las rupturas, funerales y divorcios. — ¿Tema puramente demográfico, o hay algún ingrediente tecnológico?

🥸 Disney ofrece un salto de calidad para su software de cambio de edades, que permite modificar en tiempo real la cara de un actor para simular una edad física mayor o menor (vídeo). El nuevo método se llama FRAN (red de cambio de edad facial), y tenéis mucha más info en el PDF.

⚛️ Reino Unido excluye a China de su nueva planta nuclear. El gobierno británico pondrá la inversión que iba a aportar la empresa pública china CGN, en la planta de Sizewell C. El proyecto lo seguirá liderando el monopolio francés EDF. — No queda claro si es un tema diplomático, financiero o tecnológico, parece más lo primero.

👉 La planta aportará un 7% de la electricidad británica (unos 5 millones de hogares), y será gemela de Hinkley Point C, casi acabada, donde sí participa la empresa china.

🔐 Multa de 600.000€ a EDF por usar MD5 para las claves de sus clientes. Las autoridades francesas afirman que hasta julio de 2022, usaba este vetusto sistema de seguridad. Esperemos que la gestora de las plantas nucleares no tenga los mismos estándares de seguridad industrial que informática.

🔨 Corning anuncia un nuevo cristal más resistente. Los fabricantes de Gorilla Glass anuncian Victus 2, su nuevo material sintético. He mirado las hojas de especificaciones, y no parece muy diferente de la versión de 2021: ligeramente mejor resistencia a arañazos y a golpes en superficies más toscas.

📱 OnePlus certificará sus teléfonos con cuatro años de actualizaciones, extendiendo hasta cinco años los parches de seguridad. No queda claro qué dispositivos serán. Completa así un giro de 180º tras la polémica de una única actualización de 2021. — Iguala a Samsung y supera a los Pixel (tres años).

🤷 Parón repentino de lanzamientos de software en China. Huawei, Xiaomi, iQOO y la taiwanesa MediaTek tenían eventos planificados para hoy y mañana, y los han cancelado sin aviso previo. Parece que por el luto por la muerte de Jiang Zemin, aunque otros hablan de la pandemia o las protestas.

👉 Huawei iba a presentar un reloj inteligente que también era la carcasa/funda de unos auriculares.

