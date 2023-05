Os prometo que no entiendo nada

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

Amazon causa atascos / Trump trollea a Musk / Récord cuántico / Fallo repentino en las Surface Pro / Google Play Games para PC en España

🚗 La vuelta de los empleados de Amazon a la oficina aumentó los atascos en Seattle, donde cuenta con 55.000 trabajadores en la sede principal. Desde el 1 de mayo vuelven de forma presencial, y han colapsado las autovías de entrada: la velocidad media se ha reducido hasta en 30 km/h.

📉 Nvidia rompe un récord de bolsa creciendo 200.000 millones en unas horas tras presentar unos resultados financieros con menos ingresos que el año pasado, pero unas promesas sobre «chips de IA» que han sido suficientes para enloquecer a los inversores.

👉 Ojito las ventas para el sector videojuegos: por los suelos a niveles de 2018.

📡 Un millón de británicos quita Internet en casa por los altos precios. La cifra viene de un sondeo a nivel nacional. No conozco ningún caso tan brutal en países desarrollados o no. Supondrá un retraso en la calidad de vida de esas familias. — He buscado datos en otros países de Europa, y sube en todos.

🧌 Donald Trump se burla de Elon Musk usando voces sintéticas en un vídeo donde imita los fallos técnicos que tuvo una esperada emisión en Twitter Spaces, en la que el expresidente ha incrustado voces sintéticas de Hitler, Satanás, Dick Cheney y el propio Elon. — La emisión real fue mucho peor. Trump está ganando la campaña de los memes.

🎮 Warhammer 40K Boltgun: un videojuego de 2023 disfrazado de uno de 1993. El estudio de Auroch Digital ha camuflado motores gráficos modernos, resoluciones 4K bajo una apariencia de sprites, efectos pixelados y un estilo a lo Doom/Duke Nukem (vídeo).

⚛️ Consiguen un récord de coherencia con un qubit: 1,48 milisegundos. Los académicos que lo han conseguido están maravillados, pero yo no entiendo nada. Dicen que han usado átomos artificiales anarmónicos de algo llamado fluxonium. Lo siento.

📸 Las cámaras de varios modelos de Surface Pro han dejado de funcionar repentinamente para múltiples usuarios en todo el mundo, en lo que parece un fallo de programación relacionado con certificados y/o registros. De momento no hay solución final.

💊 El tráfico internacional de fentanilo se mueve en Bitcoin. Un informe demoledor que analiza las transacciones en criptomonedas a 90 empresas químicas de China que venden sus ingredientes a narcotraficantes en América sin ningún tipo de rubor. — Los pagos han aumentado un 450% en 12 meses.

👉 Varias notas: (1) mira, por fin alguien usa Bitcoin para pagar por algo. (2) China prohibió el uso de criptomonedas hace años. (3) Cómo es posible que no haya arrestos. (4) La cantidad es grande, pero palidecerá con los pagos en metálico, y (5) la transparencia de varias blockchain ha ayudado en muchas investigaciones..

📧 Thunderbird estrena nuevo logo tras 20 años. Jon Hicks, creador del original (y del de Firefox) ha vuelto con un gran diseño que de alguna manera ha conseguido emular el espíritu ambos iconos. Y además parece que están aumentando los usuarios.

💻 Google Play Games para PC ya está disponible en España, aunque de momento sigue siendo una beta, y requiere 8 GB de memoria RAM y 10 GB de SSD por algún motivo. Lo he instalado y está bastante bien, aunque aún tiene pocos juegos disponibles.

