Por qué a James Bond 007 no le convence el iPhone

¿Por qué James ond no usa iPhone? Durante muchos años 007 ha usado móviles Xperia porque Sony era la distribuidora de las películas. Pero ahora el superagente con acceso a tecnología de futuro, no solo no usa un móvil de última generación, sino que prefiere dispositivos mucho más modestos como el nokia 3310.

La razón es que desde hace años los smartphones son tan inteligentes y tan repletos de sensores, que son un arma de doble filo para cualquiera que quiera pasar desapercibida. Y los espías quieren eso precisamente.

Porque los modelos más populares, como el iPhone, tienen vulnerabilidades que el enemigo puede utilizar para hackearte y localizar tu posición o escuchar tus conversaciones, como por ejemplo el software espía Celebrity o Pegasus. Así que irónicamente lo más avanzado y tecnológico, no es siempre lo más seguro.