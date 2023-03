Progresión infinita

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🧠 ¿Se puede medir el avance del aprendizaje profundo en cuantos? Este interesante meta-estudio observa que los grandes modelos de aprendizaje profundo siguen una curva de asimilación de conceptos en saltos discretos (cuantos), y por tanto, se podría llegar a calcular los parámetros necesarios para que una máquina aprenda cosas nuevas.

👉 Sé que muchos lectores sois mucho más listos, por favor echadle un vistazo al PDF. La hipótesis no es nueva, pero la perspectiva «no continua» sí.

🛑 Un grupo de académicos pide pausar el desarrollo de generadores sintéticos que sean «superiores a GPT-4» durante al menos seis meses para evaluar sus posibles efectos. Hay también empleados de competidores de OpenAI, políticos, etc. — La carta es un despropósito increíble, alarmista, hiperbólica y llena de errores.

🛫 El gobierno español invierte en los motores hipersónicos de hidrógeno de la empresa europea Destinus. Hace unas semanas presentaron su segundo prototipo (vídeo), aún con motor tradicional, aunque esperan tener el de hidrógeno funcionando en 2025. Su objetivo es velocidad Mach 5, para llegar «de Europa a Australia en 4 horas».

👉 Los motores de hidrógeno ya los están probando. Me lo creeré cuando lo vea, pero mejor el dinero ahí que en rotondas.

🪆 Los creadores de Nendoroid compraron el 30% de 4Chan. Good Smile, la juguetera japonesa que fabrica figurinas de alta calidad, además de los muy populares Nendoroid, compró un trozo de 4Chan de forma anónima hace años, cuando se vendió al dueño de 2channel.

👉 En mi casa hay seis o siete de figuras esta empresa.

🥼 Los españoles cada vez más interesados en ciencia y tecnología aunque la verdad es que con tasas reducidas. Según el extenso informe del Ministerio (un PDF de 504 páginas), aumenta le interés en general, aunque los varones jóvenes siguen por encima del resto de demográficos.

👉 Es un sondeo de miles de personas, pero hay cosas que me cuesta creer: el 31% de los españoles ha visitado un museo de ciencia o tecnología en los últimos 12 meses. No mintáis a los encuestadores, cabrones.

🌖 El primer nano-rover despegará hacia la Luna el 4 de mayo. Tras varios años de retrasos, los estudiantes y profesores de Carnegie Mellon meterán su pequeño «Iris» en la cofia de un cohete de ULA destino a la Luna. Solo pesa 2 Kg, pero tiene cámaras y antena para enviar señal en directo.

🚀 La Soyuz averiada vuelve a la Tierra con la cabina a 50ºC. Las altas temperaturas parecen confirmar la situación de la sonda Progress, que también sufrió una pérdida de refrigerante en órbita. De haber venido con tripulación, hubiera sido una catástrofe. — En espera de un informe completo de Roscosmos o NASA.

🎮 The Last of Us para PC es un desastre de programación. La esperada versión del juego de PlayStation llega llena de fallos y cuelgues en vez de altas resoluciones y FPS sin límite como prometieron. No es la primera vez que Iron Galaxy, especializados en estas reconversiones, la lían de esta forma. — Os dejo una comparativa en vídeo.

📱 Lenovo abandona su gama de smartphones centrados en videojuegos. No habrá un Lenovo Legion 4 según confirma le empresa. No vendían muchos pero eran curiosos, el último modelo tenía pantalla de 144 Hz, dos ventiladores y hasta almacenamiento en RAID-0. Una locura (vídeo). — En unos días sale uno de Asus, no os preocupéis.

📅 La WWDC de Apple será el 5 de junio. La conferencia durará varios días, pero en su inauguración veremos las nuevas versiones de iOS, macOS, y otro software de Apple, y según los rumores: veremos por primera vez sus cascos de realidad virtual.

🚕 Acusan a Bolt, Cabify y Uber de fijar precios en España. El estudio realizado por entidades críticas a las plataformas insta a los reguladores a analizar a fondo la situación. Es interesante pero bastante limitado: aporta datos escuetos y de pocas rutas, aunque analizados a lo largo de varios meses. Os invito a leerlo (PDF). — No me extrañaría que tuvieran algún método que ajuste el precio según la competencia.

