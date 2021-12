Protecciones contra espías

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🕵️ El 9% de los españoles admite haber espiado a sus parejas con apps de seguimiento sin el consentimiento de las mismas, y un 15% «admite que lo haría» según un preocupante estudio sobre violencia doméstica y ciberseguridad. Hay otras cifras de actitudes sobre esta tecnología interesantes.

🚩 Apple lanza un detector de AirTag para Android. La aplicación permitirá a los usuarios de móviles no-iPhone detectar un AirTag que haya estado cerca de su móvil durante 10 minutos, y lejos del móvil del creador durante más 15 minutos. — No tiene sistema de escaneo continuado, que quizá estaría bien como opción extra.

⌚ WhatsApp impedirá a desconocidos ver tu estado de conexión. Los usuarios de WhatsApp con los que nunca has hablado o no tienes en tu lista de contactos no podrán ver si estás «en línea» o tu última hora de conexión, pero siguen sin añadir la opción para retirarlo completamente dando alas al micro-espionaje tóxico entre conocidos y familiares.

📦 Amazon retirará los sobres de plástico acolchados para la entrega de productos pequeños. Serán sustituidos por similares sobres de de cartón y papel flexible que son más fáciles de reciclar. Se pone fin a uno de las mayores fuentes de «plástico de bolitas», que había sido criticado por expertos ambientalistas.

🤡 Instagram devuelve la cuenta @metaverse a su dueña original. Unos días tras cambiar el nombre de la compañía matriz a Meta, Instagram retiró la cuenta con el nombre a la persona que la registró en 2012. Argumenta que fue «un error» tras una investigación periodística.

📰 Google cierra su servicio de newsletters tras tres meses. Se llamaba Museletter y permitía crear boletines desde Google Docs. No era un mal concepto para nada teniendo en cuenta que son los dueños de la mayor plataforma de emails, pero que no ha pasado la etapa de prototipo público y entra en el cementerio de inventos de Google.

🔐 Otra vulnerabilidad en Log4J que necesita nuevos parches. Los administradores de sistemas seguirán teniendo que actualizar sus herramientas. Este parche parece ser más genérico y desactiva de forma más sólida la función que utilizaba el exploit, que sigue siendo gravísimo.

🪛 Microsoft se alía con iFixit para vender herramientas de reparación de la gama Surface. Ambas compañías han diseñado y certificado diferentes utensilios para poder cambiar las pantallas y baterías de varios modelos de Surface con mayor facilidad y calidad.

👉 Dell ha enseñado un portátil prototipo llamado «Concept Luna» que es extremadamente fácil de reparar, manteniendo los grosores reducidos. No es mucho más que marketing a día de hoy, pero «evaluará qué ideas del concepto pueden ser usadas» en productos reales. — La opción más realista sigue siendo el Framework.

🎮 Encuentran un exploit para piratear PlayStation 4 con firmware moderno. Los creadores han llamado «pOOBs4» a este jailbreak que afecta a las videoconsolas de Sony con versión 9.00 del firmware, que era la versión más reciente hasta la aparición del 9.03 hace unos días.

👉 El fallo utilizado se encuentra en algunos firmwares de PS5, pero explican en su Github que no hay «una estrategia específica de momento» para explotarlo.

📱 Vodafone venderá una réplica del primer SMS enviado en 1992. El dinero conseguido por la subasta digital será donado a Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. Fue enviado y recibido por empleados de la propia compañía en diciembre de 1992, el mensaje simplemente indicaba «Feliz Navidad».

🐒 Vende un NFT coleccionable por error por un 1% de su valor. Curiosa historia de un vendedor de NFTs de la colección «Bored Apes Yacht Club» que puso su cromo digital a la venta por «0,75» ether en vez de «75» (unos 260.000 euros). Fue comprado instantáneamente por un especulador que lo puso a la venta más caro.

💉 Google despedirá a los empleados que no reciban la vacuna del Covid-19. A partir del 18 de enero los trabajadores que no hayan aportado la documentación sobre su vacuna mantendrán su salario pero no podrán trabajar. 30 días después perderán el salario y seis meses después su puesto de trabajo.

🤳 Instagram se bloquea con determinados términos sobre las vacunas. Al realizar algunas búsquedas, o comenzar a escribir determinadas palabras como «coronavirus» o «vaccine» la versión de Android se bloquea y cierra. Un fallo desafortunado seguramente iniciado por la función que muestra avisos sobre desinformación.

