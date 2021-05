Qué dice la ciencia al respecto

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💉 El Radar Covid británico sí ha sido muy efectivo para reducir la pandemia. Un logro que los científicos ahora han estimado que ha evitado entre 4.000 y 8.000 muertes, y cientos de miles de nuevas infecciones.

👉 Analizando los datos encontramos el secreto: ha enviado 1.7 millones de notificaciones procedentes de 560.000 casos detectados, en España solo se han enviado 62.000. ¿Por qué? Porque Reino Unido aplicó una política de testeo masivo y constante para apartar a los contagiados rápidamente.

😢 ¿Son las plataformas sociales los nuevos videojuegos? Me refiero a la base de culpar ciertos males sociales en el uso y abuso de nuevas tecnologías. Los científicos parecen tener claro que hay una correlación muy importante entre horas de uso y depresión, pero seguimos sin tener clara cual es la causa y cual el efecto.

👉 Lamentablemente, no están conduciéndose suficientes estudios. Facebook y otras compañías no liberan los datos sobre los usuarios al mundo académico para analizarlos, como sí se pudo hacer en los 80 y 90 con «Los Nintendo».

😴 Las funciones de «modo noche» no nos ayudan a dormir antes o mejor. Reducir los tonos azulados en la pantalla de nuestro móvil no tiene un efecto visible según un nuevo estudio que no encontró diferencia entre las variables del sueño entre los sujetos. — Sí encontraron una marcada diferencia positiva entre los que no usan el móvil en la cama.

👉 La explicación es sencilla e intuitiva: lo que nos mantiene despiertos no es tanto el limitado efecto de ese espectro extra en la melanopsina, son las estimulaciones cognitivas y psicológicas de usar el teléfono.

💃 ¿Por qué los usuarios más populares en TikTok son distintos que en otras plataformas? Deportistas, cantantes, actrices, artistas de todo tipo dominan los índices de popularidad en Facebook, Twitter, Instagram, etc. pero no en TikTok. Aquí hablan de la «mediocridad» como definición de los tiktokeros más populares. — ¿Dónde está la variable diferenciadora?

⌚ Apple anuncia funciones de accesibilidad increíbles en Apple Watch. Añaden al Apple Watch una función que permite controlarlo sin tocarlo, simplemente con los gestos de los dedos en la mano donde está el propio reloj: cerrando el puño, tocando el pulgar con el índice, etc. Muy interesante y seguro que acaba en la realidad aumentada.

🚀 Las primeras fotos de la soda Zhurong desde Marte. El rover chino ya ha abierto los ojos y parece que el aterrizaje fue bien, en una zona relativamente plana y libre de mayores obstáculos. En unos días comenzará su misión de exploración en búsqueda de signos de vida presente o pasada en el planeta.

🛴 El mundo sigue sin aclararse con los patinetes eléctricos. Aunque países como España o Francia han rechazado la necesidad de tener una licencia de conducción general o específica para moverse en patinete eléctrico, sí es necesario en California y ahora entra en vigor una ley similar en Corea del Sur: carnet, casco y mínimo 16 años para usarlos.

🚕 Huawei dice que va en serio con los coches y que venderán 300.000 unidades el año que viene. La compañía revelaba hace unas semanas su nueva aventura automovilística y parece que han pisado el acelerador. Richard Yu, el líder de la nueva división, dicen que su objetivo es vender 300.000 coches eléctricos en sus tiendas en 2022.

🥵 Un masivo disipador pasivo para las CPU más potentes. El afamado fabricante Noctua lleva años preparando modelos especiales de disipadores gigantes que sean capaces de contener las temperaturas de un Core i9 sin ventiladores o con ventiladores a muy bajas revoluciones. Parece que llegarán en unos meses.

🦄 Cada vez más unicornios. En los cinco primeros meses de este año se han establecido más de 166 nuevas empresas en la categoría de unicornios, con valoración de 1.000 millones de dólares o más. Un récord absoluto que desafía por completo la tendencia.

🌐 Internet Explorer seguirá vivo por más que Microsoft diga que lo mata. A efectos reales, Internet Explorer ha muerto más veces que los padres de Batman, pero ¿cómo puede ser posible que siga existiendo? Por sucesivas patadas para adelante de Microsoft: la nueva en junio de 2022, donde relegará IE a una versión especial de Windows 10 y Windows Server.

👉 El tema es que IE, como cualquier otro software, no puede morir. No puede ser desactivado remotamente por Microsoft, simplemente se le va cortando el soporte. Y ahí seguirá, renqueando con unas décimas de cuota de mercado durante esta década.

Podcast

Suscríbete