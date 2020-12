Qué le pasa al empleo tecnológico en España

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💼 El empleo tecnológico crece en España. Un 30% más de ofertas laborales en el sector (desarrolladores, diseñadores, ciencia de datos, soporte IT, etc.) que en 2019. Más del 6% de ofertas totales. De hecho, junto con Portugal e Italia lideran la UE.

👉 ¿Alguien me lo explica? Obviamente ofertas laborales no siempre es una traducción directa del mercado laboral. Pero esto es el doble que Reino Unido, o cuatro veces el nivel de EE.UU.. — ¿Es porque no se pueden cubrir, falta talento? ¿De ahí nuestro patrocinador de arriba? :-P

👉 En el INE me sale que, a mediados de 2019, 553.000 personas trabajaban en sector de información y comunicaciones: el 2,71% del total de activos. — En EE.UU «solo» el 1.8%.

🤳 Twitter compra y cierra la app de videollamadas Squad. Era muy graciosa, porque permitía compartir pantalla de forma informal con amigos mientras hacían videochat.

👉 A ver cómo la integran con la principal, porque Squad colaboraba mucho con Snapchat.

👉 Twitter parece que cerrará Periscope también, así que quizá estén trabajando en integrar todas las opciones de vídeo.

🧠 Descifran el código del asesino del Zodiaco. 51 años después de los primeros critogramas enviados a la prensa, expertos independientes descifran con software qué significan (vídeo clave) los mensajes enviados por el asesino en serie al que se atribuyen más de 32 asesinatos.

🌐 Ingenieros de CloudFlare, Apple y Fastly crean ODoH. Un sistema para resolver DNS que introduce un proxy intermedio que revisa el cifrado y evita que los servidores de DNS finales conozcan quién y cuántos están haciendo peticiones.

📰 Brave crea su propio Discover. Un sistema de noticias algorítmico llamado Brave Today, aunque más simple y más «privado». Estará activado por defecto en escritorio y iOS, e incluirá anuncios.

🕺 Re:Flex Dance es una pista de baile digital de código abierto. ¿Recuerdas Dance Dance Revolutions? Todo un hito en arcades y en hogares, con sus alfombrillas y estaciones de baile. Re:Flex Dance es eso pero con esquemáticos y código abierto.

👉 Algunas partes pueden imprimirse en 3D, y el resto pueden comprarse fácilmente a través de Internet o tiendas de bricolaje.

📱 El fundador de OnePlus ya tiene nueva startup de hardware. Carl Pei abandonó la empresa hace un par de meses y ya tiene 7 millones de dólares de un grupo curioso de inversores: Tony Fadell (creador iPod), Kevin Lin (Twitch), Steve Huffman (Reddit), y más.

👉 ¿Qué hará? ¿Otra vez en smartphones? ¿Quizá VR/AR?

⚽ Antoine Griezmann rompe con Huawei tras tres años como su imagen internacional o «embajador». El futbolista corta debido a la revelación de que Huawei colaboró con la empresa de reconocimiento facial Megvii para identificar automáticamente uigures a través de cámaras.

🔐 Consiguen acceder al departamento legal de Facebook. Un fallo informático en el sistema de actualizar contraseñas permitió a un hacker identificar tres fallos de seguridad diferentes, ya parcheados y premiados por Facebook.

👉 Este tipo de recursos son interesantes porque permiten a atacantes reales, no investigadores, acceder por la puerta de atrás: documentación, moderación, discusiones internas, etc.

👻 Adobe Flash se despide con una última actualización. Tras 24 años, Adobe despide a Flash con la versión 32.0.0.465. Ya anunciado en 2017, la compañía bloqueará remotamente la ejecución de contenido SWF a partir del 12 de enero, salvo en China.

👉 Desde 2018 Chongqing Internet Technology distribuye Flash para el mercado chino, y seguirá activo.

