Quién necesita bots cuando tienes humanos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

👥 Un ejército de 10.000 fieles para inundar WhatsApp en las elecciones en Gujarat, la provincia de la India con más de 60 millones de habitantes. No han necesitado bots para inundar cada día los grupos de WhatsApp de familias, colegios, trabajos y demás con contenido electoral afín.

🚫 Japón y Países Bajos se unen al bloqueo de chips a China. Esto podría ser un golpe muy duro a la industria china. Sin las máquinas que fabrican chips de empresas holandesas (ASML), japonesas (TEL) y estadounidenses (AM, KLA, etc) no hay forma clara de manufacturar semiconductores modernos.

🎧 Episodio de Kernel sobre energía eólica. Me acompaña Sergio Fernández Munguia esta semana para hablar de los aerogeneradores del futuro y el presente, me cuenta secretos de la industria y resuelve muchas de mis dudas sobre su funcionamiento real. — Suscribíos a su excelente boletín.

😯 SK Hynix da un salto en memoria RAM con un multiplexor de rangos que les permiten funcionar a 128 bits, gracias a un pequeño chip nuevo que combina ambas fuentes de información, y las envía al procesador a un ritmo de 8.000 Mhz como mínimo. — De momento entiendo que solo para Xeon.

🧑‍💻 Un sintetizador de commits basado en GPT. Los sistemas de síntesis de lenguaje no programan bien, pero sí son suficientemente buenos como para confiarles el mensaje en cada git commit que hagamos, haciendo un resumen de los cambios de código.

👎 Facebook abandona Connectivity, su división de redes de telecomunicaciones con la que habían iniciado algunos proyectos interesantes estos años como los aviones solares Aquila, los satélites de órbita baja (que vendió a Amazon), y los robots que tendían fibra óptica rápidamente. — Algunos empleados y proyectos aún no cancelados se quedarán dentro de la división de Infraestructura de Facebook.

🥸 Encuentran en Serbia al creador de Terra y LUNA, escapado de Corea del Sur desde hace unas semanas, para evitar ser detenido en la investigación por el repentino colapso de sus dos criptomonedas, que evaporaron unos 40.000 millones de euros en una semana.

🙈 China desarticula una criptomafia de lavado de dinero que operaba en el norte del país. Se trata de 63 nuevos detenidos, que se suman a los 93 de hace unos meses, y que habrían movido 1.700 millones de euros procedentes de casinos y actividades criminales varias.

👉 Por cierto, algunos medios cuentan que está cayendo la activididad criminal con criptomonedas, pero es porque su valor en monedas tradicionales es mucho más bajo ahora.

📦 El mega-almacén de Amazon en Tijuana sigue con problemas. Parece que la situación no ha cambiado mucho a pesar de que Amazon se comprometió a crear 250 puestos de trabajo tras las sorprendentes imágenes de su almacén rodeado de chabolas en 2021.

💸 Microsoft compra el 4% de la bolsa de Londres, en un estratégico y curioso acuerdo que moverá la intensiva computación del intercambiador a servidores de Azure. — Lo comido por lo servido.

Podcast

Suscríbete