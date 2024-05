realme 12 vs 12+ (Plus), dos Android fotogénicos y fotográficos, a prueba

La gente de realme ha extendido su catálogo en la serie 12 con el 12 y el 12+ (Plus), que acompañan al 12 Pro que ya analizamos hace un tiempo. Estas dos versiones recortan el precio de entrada para ser más accesibles, manteniendo un diseño identificativo.

El realme 12 y el realme 12+ se parecen en muchas cosas. Tantas que lo más fácil es analizar sus diferencias. Estas diferencias se centran en las cámaras, en la gama de procesador, en el tipo de pantalla, y lógicamente también en el precio.

Mientras que el 12 cuenta con dos cámaras, una principal de 108 Mp y un macro de 2 Mp, la versión Plus tiene una cámara más, un angular de 8 Mp. Pero la diferencia más importante en este apartado está en que la cámara principal del 12+ de 50 Mp estrena la generación de sensores Lytia que ofrecen mejores resultados.

El realme 12 está de oferta por 229€ y el 12+ (Plus) mejora la cámara, el procesador y la pantalla AMOLED sin superar los 400€

El procesador también es diferente. Un MediaTek Dimensity 6100+ para el 12 y un 7050 para el Plus. Una mejora lógica debido en buena medida a las mejores prestaciones fotovideográficas del modelo superior. el 12+ también cuenta con una configuración superior que alcanza los 12/512 GB

Pese a que la pantalla del 12 es ligeramente más grande , 6,72 vs 6,67 pulgadas, la del Plus es de tecnología AMOLED lo que no solo ofrece una mejor calidad de imagen en términos de viveza y contraste, sino que ofrece un brillo superior de 2000 nits. Eso si, ambas cuentan con refresco de 120 Hz.

Las baterias en ambos casos son de 5.000 mAh pero con diferente nivel de carga rápida: 45W para el 12 y 67W para el 12+. Y ambos también cuentan con el NFC de 360 grados para que funciones desde cualquier posición.

El precio oficial del realme 12 es de 279€, pero ahora mismo se puede encontrar de oferta de relanzamiento por 229€. Por su lado el 12+ tiene un precio de 399€, pero también incluye ofertas que lo ajustan a 349€.

+ info | realme