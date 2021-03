Repensando lo básico

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⚡ Interesante avance en el campo de los motores eléctricos. Aunque llevan inventados casi doscientos años, desperdician mucha fuerza magnética que no se convierte en rotación. Una startup californiana afirma haber conseguido un software de control que mejora la eficiencia un 30%. Amazon, Bill Gates, Tony Fadell y Robert Downey Jr. han invertido.

🦁 Brave creará su propio motor de búsqueda. Tras un acuerdo con los desarrolladores de Tailcat, heredero del motor de búsqueda Cliqz. Lo implementarán como «Brave Search» en el navegador, y a lo largo de 2021 se irá abriendo al público. No recopilarán información personal ni historial de los usuarios.

🌌 Detectan un huracán espacial sobre la atmósfera de la Tierra. Publican en Nature el análisis de un suceso ocurrido en 2014, que los científicos denominan «huracán espacial» de unos 1.000 kilómetros de diámetro, generado por viento solar y que durante ocho horas creó una «lluvia de electrones» hacia la superficie.

💵 Crean un fondo de inversión que selecciona las acciones según las redes sociales. El «personaje» David Portnoy y un grupo de inversión se han unido para crear $BUZZ, una ETF que seleccionará 75 empresas en las que invertir de forma rotatoria dependiendo de la apreciación que recopile de varias plataformas sociales.

👉 No sé cuantos conocéis a Portnoy, pero es todo un personaje… muy memético. Os dejo el vídeo de presentación para que juzguéis. A nivel tecnológico, si esto medio funciona, será copiado, analizado y seguido hasta la saciedad.

⛽ Una ciudad de California prohíbe la construcción de nuevas gasolineras. Petaluma, de unos 50.000 habitantes, ha votado contra la aprobación de licencias para nuevas gasolineras. Solo las existentes podrán seguir operando, una decisión que pronto se convertirá en tendencia oficial u oficiosa, en otras partes del mundo.

🌐 El fundador de Pirate Bay no puede vender dominios .com. Peter Sunde ha creado Sarek, una empresa de registro de dominios bastante interesante, pero el ICANN no le concede los certificados y verificación necesaria para poder negociar la venta de dominios .com, .org, etc.

🏴‍☠️ Se acaba la telenovela de SeriesYonkis (por cuarta vez). La justicia española descarta el último recurso certificando la victoria de los defendidos en 2019, denunciados por los gestores de entidades de derechos de copia que llevan en una batalla de tribunales unos seis años.

👉 China detiene a cartorce personas que administraban el mayor negocio de distribución de películas y series pirateadas, lucrándose por el camino. Muchas de las cuales estaban censuradas en China, lo que añade una dimensión.

🚀 SpaceX consigue aterrizar la Starship por primera vez. El décimo modelo construido, tercero en despegar, pudo aterrizar de una pieza (vídeo) aunque con algunos daños estructurales. En breve harán más lanzamientos con prototipos mejorados.

🛬 EE.UU. pide ayuda para hacer ingeniería inversa en sus propios bombarderos. Un nuevo y jugoso contrato público para quien sea capaz de descubrir cómo funcionan unos disipadores de la aviónica del B-2 fabricado por Northrop, el mítico avión furtivo de los 90 y que sigue siendo único en el mundo.

💻 Las videollamadas de WhatsApp llegan a Windows y macOS. De momento solo las individuales y solo en Windows 10 y macOS 10.13 o superiores, pero por fin sale de beta una de las funciones más esperadas. No hay fecha para otros sistemas o soporte para las grupales.

📦 Apple permite llevar tus fotos de su plataforma a Google. A través de un nuevo formulario disponible para todos los usuarios de Apple Fotos, podremos exportar vídeos y fotografías directamente. En el otro sentido, creo que Google no permite específicamente moverlas a Apple Fotos, pero sí a OneDrive o Flickr.

Podcast

Suscríbete