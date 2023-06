Rowenta Care For You i-BLUE Eco, el robot que plancha, desinfecta y seca la ropa, a prueba

[Post patrocinado] Rowenta Care For You es un tecnodoméstico muy curioso porque plancha, desinfecta y seca cualquier tipo de textil sin apenas intervención humana. De ahí que lo llamen robot, aunque más que un robot humanoide, es un armario plegable. Y todo ello usando solo vapor de agua.

Este Care For You es la segunda generación, con algunas mejoras enfocadas sobre todo al ahorro energético y de espacio.

Por un lado han mejorado el sistema de generación de vapor, utilizando menos energía y menos agua, para obtener unos resultados similares a los del primer modelo. Han conseguido rebajar el consumo de 3100W a 1800W en este nuevo modelo. Esto implica un menor consumo energético gracias a su tecnología i-BLUE Eco, que lo hace todavía más óptimo que la lavadora para algunos procesos de limpieza. Además un mismo depósito de agua aporta media hora más de uso.

Por otro lado han rediseñado el sistema de plegado para que ahora ocupe menos espacio cuando no se usa. Concretamente un 16cm menos de altura -que se notan-. Ahora el dispositivo cuenta con 3 perchas que le permiten quitar las arrugas de hasta 5 prendas en su interior (dependiendo de la prenda).

Otra de las novedades es que ahora las pesas que se usan para estirar la ropa y que el vapor actúe de manera más eficiente, son más pequeñas y más ligeras para facilitar la puesta y el tipo de prendas en las que se pueden poner.

Los modos de uso son 3:

Eliminación de arrugas en cualquier tipo de textil, incluso en los más delicados. Este modo requiere tan solo 10 minutos para quitar las arrugas que puedan tener las prendas de estar metidas en el armario, y así estar listas para ponerte antes de ir a trabajar o de fiesta. Si las arrugas son más intensas se puede aumentar el tiempo en el robot.

Desinfección capaz de eliminar en 40 minutos hasta el 99,99% de virus, bacterias y gérmenes. Con menos tiempo podemos refrescar la ropa para quitar olores como los de cocina o tabaco. Ideal para peluches infantiles, cojines, pero también es una gran solución para prendas deportivas que es mejor no lavar continuamente pero que acaban teniendo olor por motivos evidentes.

Secado perfecto para esas prendas que necesitas inmediatamente, como ropa de fiesta, uniformes escolares, o la colcha de la cama. Seca incluso prendas delicadas que no se pueden meter en una secadora normal.

Por lo demás Care For You sigue siendo una gran idea para diversos tipos de usuario. Es cierto que no es la solución más rápida para planchar grandes cantidades de ropa, ya que se toma su tiempo y su capacidad es limitada. Pero a cambio es muy útil para pequeñas urgencias y/o cuando se está muy ocupado, ya que ponemos la ropa y nos podemos dedicar a cualquier otra tarea.

Por último, comentar que dentro de su compromiso con el medio ambiente Rowenta ofrece 15 años de reparabilidad para todos sus productos y además Care For You es reciclable en un 96%.

