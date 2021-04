Secretos filtrados

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚢 La industria del transporte marítimo entra en una «crisis humanitaria». Debido a la pandemia, unos 200.000 marineros están atrapados en sus barcos de transporte durante semanas e incluso meses más de lo habitual. Algunos llevan 20 meses sin pisar tierra firme, y peligra su salud mental y física. Mientras los precios del transporte se han cuadruplicado en 12 meses.

👉 Con tripulaciones en este estado, es un milagro que no ocurran más casos como el Ever Given.

🏴‍☠️ Google admite sin querer un proyecto secreto probablemente ilegal. Envían documentación interna a los fiscales estadounidenses que investigan su posición dominante. En los papeles hablan del Proyecto Bernanke, un mecanismo interno secreto que cambiaba artificialmente las pujas publicitarias para que Google ingresara más comisiones.

👉 El sistema genera «cientos de millones de dólares» extra cada año de forma anual. Lo explicaré a fondo en el podcast de hoy.

🔐 La filtración de teléfonos de Facebook es más grave de lo que se esperaba. Ahora sí que sí tenemos jaleo. Resulta que hay otro grupo de ciberdelincuentes vendiendo los números de teléfono de usuarios que han dado «me gusta» a cualquier página de Facebook que les pidas. La mayoría de esos teléfonos no estaban en la filtración resurgida la semana pasada.

👉 No queda claro cuántas cuentas están afectadas, pero en el peor de los casos serían otras decenas o cientos de millones más. Probablemente datos extraídos con el mismo sistema entre 2017 y 2019.

⚡ Comienza a funcionar la mayor planta termosolar de Latinoamérica. El imponente proyecto de Cerro Denominador en el norte de Chile, se ha sincronizado con la red eléctrica nacional. Cuenta con 10.600 espejos de 140 m² capaces que generarán energía 24h al día, unos 110 MW de potencia, suficiente para casi 400.00 hogares chilenos.

👉 Este tipo de plantas son una pasada. España, China y EE.UU tienen un montón, pero la mayor está en el centro de Marruecos y ocupa 25 km². En unos años, Emiratos Árabes Unidos va a finalizar una de 77 km².

🔋 España aumenta las ayudas a los coches eléctricos. El nuevo plan de subvenciones sube el máximo de 5.500 a 7.000 euros, aplicable a vehículos eléctricos que no superen los 45.000 euros sin IVA. También aumenta el máximo para híbridos enchufables hasta 5.000 euros, y el de vehículos comerciales hasta los 9.000 euros.

🚁 Ingenuity gira sus aspas pero no despega en Marte. Las pruebas de funcionamiento alcanzaron una velocidad de 50 rpm, pero el vuelo inicial se retrasa hasta el jueves 15 por unas incongruencias en los datos devueltos por el software. Hará un despegue vertical para comprobar instrumentación.

🛫 Un fallo informático al contar el peso de los pasajeros pone en peligro el despegue de un avión de la compañía británica TUI. Debido a una confusión con los títulos de «Señorita» y «Señora» el sistema de a bordo asignó un peso de 35 kilogramos para cada una de las 38 mujeres en el pasaje, la cifra que asigna a los niños para calcular los vectores de despegue, en vez de 69 kg por mujer.

👉 La investigaciones lo califican de incidente grave… pero el cálculo quedó con una velocidad de un nudo menos, unos 2 km/h, que el piloto pudo corregir. — Pregunta a los aerotrastornados de la sala, ¿eso es mucho?

👨‍💻 La ciberguerra entre Israel e Irán se recrudece con otro ataque. La planta de enriquecimiento nuclear subterráne de Natanz, en Irán, quedó ayer a oscuras totalmente después de que un ciberataque. Aunque no hay confirmación, todo apunta a lo servicios de inteligencia israelíes como autores.

👉 Hace unos meses, en unos edificios en superficie hubo un incendio, del que también se sospecha pudo haber sido provocado de forma cibernética. Más el asesinato con un fusil con cámara activado de forma remota que comentamos en noviembre.

📀 Una nueva idea para los estrenos de cine que deja abandonado al Blu-Ray. Warner Bros estrena todo en cines y en HBO de forma simultánea en 2021, pero los cineastas se enfadaron y volverán a publicar primero en cines en 2022, pero con una ventana de 30-45 días. Netflix ha firmado un acuerdo similar con Sony. — El gran perjudicado será el Blu-Ray que tradicionalmente iba entre medias.

👉 Tardará un tiempo en asentarse la industria. Os recomiendo escuchar este episodio de Kernel sobre «La Guerra de las Pantallas».

📰 20 años de malas decisiones en la prensa digital es el nuevo episodio de Kernel. Comentamos los errores y los motivos de los errores por el que la prensa escrita ha perdido influencia, mucho dinero y mucha credibilidad, mientras sus redacciones estaban siendo mermadas.

📦 Los empleados del almacén de Amazon votan contra el sindicato. 1.798 trabajadores de la planta de Amazon en Alabama votaron en contra de unirse al sindicato de empleados de comercios, frente a 738 que votaron que sí. Los sindicalistas anuncian que irán a los tribunales y denuncian actividades ilegales por parte de la empresa.

📱 Google sigue reduciendo su estrategia con los teléfonos Pixel. La compañía confirma que el próximo terminal, denominado Pixel 5a, solo estará disponible comercialmente en Japón y Estados Unidos. No queda claro si anunciarán un Pixel 6 en mayo durante su conferencia de desarrolladores, o si van a empezar a espabilar en la vida.

