Semiconductores a tope

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😱 La fabricación de semmiconductores alcanza los 100 millones al mes por primera vez en la historia, una cifra absolutamente récord, y que además representa la primera vez que las grandes fábricas están a casi el 100% de capacidad (PDF).

👉 Estamos en el peor momento del cuello de botella de la industria mundial. Se están preparando muchísimas fábricas nuevas, pero construirlas toma mucho tiempo. ¿Habrá un «zag» posterior, un exceso de producción que abarate los semiconductores de forma radical?

🍎 Apple se basa en las islas españolas para sus próximos chips. Anecdótico, pero curioso que los próximos procesadores de Apple Silicon para Mac se llamen Ibiza, Palma, y Lobos (una pequeña isla entre Fuerteventura y Lanzarote). Sigue así la nomenclatura isleña, que comenzó con Lifuka en Tonga, y Staten en Nueva York.

💶 Los usuarios de Telegram tendrán que pagar para ocultar los anuncios. Será una suscripción «barata», según su fundador Pavel Durov, que no ha dado más detalles. Otra opción para no ver anuncios en grupos y canales es que los creadores paguen una tarifa a Telegram en forma de «anuncios invisibles». — Los chats personales seguirán sin tener anuncios.

👉 Telegram ha sido gratis durante demasiado tiempo y me temo que algunos usuarios se lo tomarán mal. A ver cuál es el ritmo de publicidad y la cuota de suscripción.

📱 Usuarios de Pixel sorprendidos porque su teléfono hace llamadas por su cuenta. No me refiero a sistemas automágicos como Duplex, parece haber un bug en los Pixel 6 (o en Android 12, no se ha identificado) que hace que los terminales llamen a números de la agenda o aleatorios, sin ningún tipo de acción del usuario. Se sospecha del asistente de Google.

👉 Cada Pixel ha venido acompañado de algún bug magnífico, pero este año es increíble.

💉 Un brazo robótico para poner inyecciones sin aguja. Se llama Cobi y es el avance de una compañía británica llamada Cobionix que ha diseñado el robot, que incluye una pantalla y lector de identificación para reconocer el paciente y el material que debe suministrar. Una operación que dura segundos en total.

💴 El 10% de chinos ya tienen una cartera de yuan digital. Según las cifras del Banco Central de China, ya hay 140 millones de carteras digitales del E-CNY, la moneda virtualizada del país. No han dado datos de uso real, así que la mayoría seguramente estén inactivas, pero se han realizado el equivalente a 8.000 millones de euros en pagos en 1,5 millones de comercios.

👉 Están preocupados por la seguridad. Un fallo de seguridad en la implementación podría ser desastroso, aunque al no ser una criptomoneda, supongo que el PBOC y emisores podrían «tirar un backup» en caso catastrófico.

🚗 Un sensor que te grita cuando no usas el intermitente durante la conducción, es la loca pero funcional idea de un YouTuber. Es básicamente una placa arduino y otra Raspberry Pi que detectan si el conductor ha girado el volante sin dar previamente el intermitente, y emitir una alerta por los altavoces del coche a modo de bronca.

🐕 Los perros de raza Shiba Inu más populares que nunca por las criptomonedas meme que plagan ciertos sectores de las redes sociales desde hace un par de años como Dogecoin, Shiba Inu Coin, Floki, etc. Esto es un problema para criaderos y refugios de animales por sus pequeñas camadas y difícil personalidad.

🏴‍☠️ Un tsunami de usuarios españoles hizo que The Pirate Bay despegase. Según recuenta uno de sus creadores, la plataforma de torrents era un pequeño oasis de contenido legítimo y pirata en sueco, hasta que en 2005 el cierre de una web española de torrents hizo trasladarse a muchos usuarios y archivos, y el resto es historia.

Podcast

Suscríbete