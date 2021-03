Si no lo veo no lo creo

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🧺 Encuentran una cesta fabricada hace diez mil años en Israel. En una cueva en el desierto de Judea, al este del país, se ha encontrado uno de los productos tecnológicos más antiguos, una cesta de 92 litros, muy bien conservada, tapa incluida, procedente datada hace 10.500 años durante el neolítico precerámico.

💸 Las estafas en redes sociales siguen subiendo en 2021. Con casi 6.000 incautos perdiendo criptomonedas ante timos que prometen enviarles más de estos activos digitales. Un alemán anónimo cuenta como perdió 10 Bitcoin, o 500.000 euros, a un perfil falso de Elon Musk.

🤳 Una nueva forma de llamadas molestas a través de grupos de Facetime. ¿Adolescentes aburridos o grupos organizados? No se sabe, pero los foros de soporte de Apple se están llenando de quejas de personas que reciben llamadas en grupo (de hasta 32 personas) de FaceTime que no pueden bloquear si al menos uno de los miembros no está bloqueado.

👉 Apple no tiene un ajuste para solo recibir llamadas de grupos de Facetime de conocidos, la única opción pasa por desactivarlo por completo, o eliminar tu número de teléfono y solo usar tu email.

🔐 Otro ciberataque masivo de ransomware en España. En esta ocasión afecta a los servicios digitales del Area Metropolitana de Barcelona desde el 10 de marzo, y están intentando mitigarlo y reestablecer el servicio. Hablan de un «ataque similar» al del servicio de prestación del desempleo de la semana pasada.

🤝 Consorcio de startups pide cambios legislativos a la UE y sus miembros. En una carta abierta, argumentan que seguirá la fuga de cerebros hacia otros países, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, si no se establecen mejores condiciones en materia de participaciones, mejoras en los visados, expansión intracomunitaria e incentivos para inversores.

👉 Una startup china especializada en diseñar GPUs rompe el récord de unicornios, consiguiendo una valoración de 1.000 millones de dólares en menos de 100 días.

👁 Un test de retina permitiría detectar trastornos del espectro del autismo, usando una cámara de alta resolución que envía los datos ópticos a un método de aprendizaje automático diseñado específicamente para distinguirlo, con 97% de acierto. No es el primero, pero parece el más avanzado. Podría acelerar mucho este tipo de diagnósticos.

👉 El desarrollo de tejido cerebral y de los ojos va parejo a nivel biológico, y se puede usar como un marcador relativamente fiable de este trastorno.

📵 Instagram limitará las conversaciones entra adultos y menores de edad. Las cuentas de menores de edad recibirán una alerta y diferentes opciones de seguridad cuando un adulto, al que previamente no le sigan en la plataforma, les envíe mensajes. No habrá bloqueo completo. También incorporarán métodos para detectar si un usuario miente con su edad.

🔌 El tráfico de Internet se duplica en un año en España. Las estadísticas de Espanix detallan un ascenso del caudal de interconexiones de unos 350 en marzo de 2020, a unos 700 Gbps doce meses de pandemia, teletrabajo y educación remota después. Veremos si se rebaja o sigue aumentando.

⚡ La bicicleta eléctrica reina en Alemania. En 2020 se vendieron casi dos millones de bicicletas eléctricas en el país centroeuropeo, más del doble que en 2018. Un récord mundial absoluto y que multiplica por diez (PDF) las ventas de coches eléctricos Alemania el año pasado… y por cuatro el de la toda la UE.

💴 Huawei cobrará hasta 2,5 dólares por móvil a otros fabricantes por sus patentes 5G. Se suma a las tarifas agrupadas de 5G que cobran en Nokia (3 euros por terminal), Ericsson (3-5 dólares), Qualcomm (5-15 dólares), Samsung, etc. y que acaban alcanzando unos 20-30 euros por smartphone.

👉 Hace tiempo que no veo ningún informe genérico que desglose costes de patentes en móviles o similares en su totalidad.

👉 Las patentes están fuera del bloqueo de EE.UU. a Huawei, se hace más sólido esta semana, mientras que un juez levanta el bloqueo a inversiones estadounidenses en Xiaomi.

🎶 Otro año más, el streaming sigue levantando la industria musical. La música bajo demanda supone el 61% de todos los ingresos, con una tendencia paralela e interesante, y es que los artistas sin sello discográfico han superado por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos, un 5,1% del total.

👉 Aún quedan lejos los $40.000 millones que se ingresaban a finales de los 90 con el auge del CD, y encima ahora hay muchos más artistas que por entonces, sobre todo en Asia.

🏷 España adoptará un índice de reparación en aparatos electrónicos. De momento no hay borrador a la vista y no hay apenas detalles. No sabemos a qué rangos de dispositivos afectará (¿ordenadores, calderas, neveras, coches?), la entidad que los designe ni si estarán presentes en las webs o en las estanterías de los comercios.

Podcast

Suscríbete