Sonos Sub Mini, el altavoz de graves cuqui compacto, a prueba

Sonos ha estrenado su nuevo altavoz de graves (subwoofer) Sub Mini. Un altavoz pensado para complementar equipos como el Beam, Ray, One, One SL o SYMFONISK y diseñado para estancias de tamaño medio. Una gran alternativa al anterior modelo Sub, que podía resultar demasiado grande y caro para muchos usuarios.

El Sub Mini añade un extra de potencia sonora tanto a las películas como a la música. Una sensación de amplitud sonora que, cuando se puede experimentar, resulta impactante. Desafortunadamente los altavoces de graves son necesariamente graves y pesados, por lo que habitualmente suelen ser ‘olvidados’.

Pero no es el caso de este Sub Mini, que precisamente es Mini para encajar en cualquier entorno y convertir el sistema de sonido existente, en un conjunto mucho más completo y agradecido. Incluso aunque solo sea una barra de sonido. Porque cuando se prueba un buen altavoz de graves, volver atrás es complicado.

El peculiar diseño cilíndrico con los woofers enfrentados a través de una canal en mitad del equipo, genera un sonido profundo y con bajas distorsiones. Además su aspecto resulta mucho más adaptable a diferentes estilos, estando disponible en color blanco o negro. Y esto es bastante importante, porque los altavoces de graves son habitualmente los más difíciles de camuflar en casa.

El Sub Mini es el nuevo altavoz de graves de Sonos, pensado para ampliar el espectro sonoro en espacios más pequeños

El Mini se auto empareja con el cualquier sistema Sonos de una forma rápida y sencilla. Esto permite gestionar el sonido de forma conjunta y no tener que modificar cada unidad de forma separada. Además la tecnología Trueplay reconoce la acústica de la habitación y ecualiza el altavoz para ofrecer su mejor resultado. Sin duda uno de los puntos más fuertes de la marca.

Al tratarse de un altavoz de graves, lo ideal es colocarlo en el suelo para que pueda radiar de forma omlidireccional sin problemas. Así se consigue que las explosiones y choques no solo se oigan, sino que también se sientan. En conclusión, es el complemento perfecto para cualquier sistema envolvente Sonos.

El precio del Sonos Sub Mini es de 499 euros. 350 euros más barato que el modelo superior en tamaño y potencia.

