Sorpresa importante

🚀 Es posible que cuando leas esto se haya lanzado el SLS. O no, quien sabe. El huracán causó pequeños daños en su estructura. En el momento de escribir esto estaba todo OK y cargando propelente. Debería ser de 6 a 7 AM, horario peninsular. — Emisión en directo aquí.

📱 Sorpresa: Corea del Norte está llena de smartphones. Entrevistas a varios fugitivos recientes del hermético país, estiman unos 7 millones de habitantes (el 25%) del país, tiene un smartphone y se conecta regularmente a Internet, aunque censurado. — Datos de satélite indican que hay unas 1.000 antenas 3G.

🚁 La edición 40º Aniversario de Microsoft Flight Simulator es una absoluta locura. Además de las típicas: más aeropuertos, algún avión, etc. Introduce los helicópteros y los planeadores (vídeo) por primera vez en 20 años, y el Hercules H-4: el mayor avión de madera.

👉 No conocía la vida y obra de Howard Hughes, el magnate-playboy que mandó construir el H-4

💶 Cecotec compra el 50% del fabricante de electrodomésticos Evvo Home. Curiosa adquisición, cuyo importe se desconoce, porque Evvo fabrica electrodomésticos de alta gama en España, y solo vende a través de Internet. — Parece que Cecotec también abrirá una fábrica en España.

🧑‍🏫 Un profesor con 200.000 alumnos en Kahoot me ha parecido bastante sorprendente esta historia de un maestro alicantino que lleva años añadiendo Kahoot a sus clases como método de enseñanza y refuerzo. — Tampoco sabía que Kahoot tiene una tienda para vender tus cursos.

🪙 Más de 30 millones de personas han comprado criptomonedas según un estudio del Banco de Pagos Internacionales. En 2015 la cifra era de apenas 119.000 personas, pero siete años más tarde ya son más de 32,5 millones. — El 40% varones menores de 35 años.

💞 Google lanza la beta de Salud Connect una aplicación que busca centralizar los datos de actividad física en Android. Al contrario que la versión de Apple, no será el sistema operativo el que lo gestione, y cada app o fabricante podrá usarla o no. — En Google Play.

🧌 Un empleado de Twitter le deja una sorpresa a Elon Musk. Recientemente han debido de cambiar la URL «t·co/elon», usando el redireccionador interno, para que lleve al vídeoclip-meme de Rick Astley — Podéis probarlo aquí.

🫂 Elon Musk ha vuelto a despedir a más empleados de Twitter en este caso más de 4.000 contratistas externos, el 80% del total, que trabajaban principalmente en labores de moderación y apoyo a los empleados de la compañía.

