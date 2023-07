Spyra 3, la pistola de agua tech más potente del mundo, a prueba

Si pensabas que las batallas de pistolas de agua no pueden ser tecnológicas, es porque no has visto la Spyra 3 que hemos probado en el clipsetlab en este caluroso verano. Una auténtica bestialidad de pistola de agua con la que no tendrás rival.

Las pistolas de agua son una divertida manera de refrescarse cuando el calor aprieta, pero no dejan de tener una cierta componente de competición que se asemeja a las batallas de ‘paint ball’. Eso si, menos sucio y menos peligroso.

Por eso en Spyra han apostado por tecnificar las pistolas de agua para darle una mayor alcance de disparo. para ello han incorporado un motor que eyecta los chorros de agua a una distancia entre 10 y 15 metros.

Probamos la pistola de agua con motor electrónico, la Spyra 3, con un alcance de más de 10 metros de distancia

La Spyra 3 es una pistola de agua con un diseño similar a las armas tácticas automáticas que inundan las playas y piscinas en verano. Es bastante más pesada ya que incorpora una batería y un motor, además de un deposito hermético capaz de aguantar más presión que los normales.

También cuenta con una pantalla LCD monocroma con un contador de 100 unidades, si bien no se corresponde linealmente con el número de disparos disponibles. Cada chorrazo resta 5 unidades, y el modo burst que dispara 3 chorros seguidos resta casi 15.

El precio de la Spyra 3 es de 169€, un precio ciertamente alto para un juguete de temporada. A esto se suma que lo divertido es que al menos el contrincante tenga también una Spyra para que la con tienda esté igualada. Con lo cual el presupuesto sube bastante.

Aún con ese precio, puede tener su lugar para fanáticos de este tipo de actividades de ocio o en su defecto para grupos que puedan organizar competiciones. Como siempre lo mejor es ver el vídeo para verlo en acción.

+ info | spyra