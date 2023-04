¿Tanto esperar para esto?

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💶 La UE por fin finaliza el acuerdo de la inversión de semiconductores. Los titulares de «43.000 millones de inversión» son en realidad un espejismo que esconde que en realidad son 3.300 millones, y el resto ya se verá. La parte buena es que hay relativo énfasis en RISC-V.

👉 No hay balas mágicas con esto. Me gusta el nuevo Sistema de Alerta de Semiconductores, una organización que vigilará posibles disrupciones de suministro. — EE.UU. ha creado uno idéntico.

🔋 CATL anuncia por sorpresa baterías de 500 Wh/Kg. Aproximadamente el triple de densidad que un Model 3 de Tesla, y más del doble que la mejor tecnología comercial actual. De hecho, abre la puerta a la aviación eléctrica para distancias cortas, al superar los 400 Wh/Kg.

👉 Ojo, que para la aviación comercial (800-900 Wh/Kg) aún queda mucho (PDF), aunque el límite físico está en varios kWh/Kg.

🧠 Escaneo cerebral con 64 millones de veces más resolución que las resonancias magnéticas actuales: cada pixel representa 5 micrones (¿entiendo que cúbicos?). La resolución es una locura (vídeo), conseguida con mucha computación e imanes de 9,4 teslas.

🫁 Consiguen trasplantar un pulmón sin abrir en canal al paciente. Utilizando cirugía robótica, los doctores del hospital Vall d’Hebron han extraído el pulmón dañado y colocado el reemplazo a través de una pequeña incisión de 8cm, sin romper costillas ni nada (vídeo).

👉 En el vídeo vemos al paciente tan tranquilo, como si le hubieran quitado un lunar. Esto es rollo Star Trek.

🎶 Eliminan una canción sintética que simulaba a Drake y The Weeknd. La discográfica UMG ha tirado de derechos de copia para que las plataformas la retiren. No entiendo muy bien por qué, si literalmente no la han compuesto, cantado ni diseñado. — Hay copias dando vueltas.

👉 Ojo que hay sospechas de que sea un truco de marketing.

🧑‍🚀 El jefe de la ESA promete lanzamientos europeos propios. Tras el informe de hace unas semanas, Aschbacher quiere que en la cumbre de Sevilla se presenten planes y presupuestos para enviar astronautas a la órbita, Luna y futuribles planes a Marte, de forma independiente. — Veremos.

👉 A ver qué tal salen los Maia, pero de verdad que la cosa está mal tras años de falta de inversión.

🚀 Pangea vende el motor de cohete Arcos al fabricante indio Tehiru. La empresa española suministrará sus motores de aeropunta para sus cohetes medianos y reutilizables, que están diseñados para ser lanzados desde un avión y aterrizar en vertical.

👉 Los motores aeropunta llevan décadas como concepto, sin que ninguna empresa lo haya conseguido incorporar a misiones reales. En Pangea están teniendo buenos resultados.

🔊 Prime Video añade pistas de audio con diálogos claros. Es básicamente una mezcla nueva de sonido en una pista alternativa, diseñada para sonar bien en televisores y sistemas estéreo. Solo en algunas películas, y solo en inglés de momento. — No sé si será mucho mejor que los filtros digitales.

🍪 Firefox trabaja en una opción para los avisos de cookies. Al contrario que otros filtros como el de Brave, que los ocultan, en Mozilla permitirán automatizar la respuesta del usuario: pinchará por nosotros el botón de «rechazar» si lo detecta. — Una decisión compleja, no creo que venga activado por defecto.

🔐 Los Routers de segunda mano son una fuente de problemas informáticos porque en la mitad de ocasiones parecen mantener credenciales y datos privados de las empresas que los operaban. Van a reciclaje sin ser limpiados, y un atacante puede comprarlos para vender esa información.

💼 Facebook ahora sí empieza a despedir empleados de tecnología. La mitad de los 10.000 despidos anunciados hace un mes, se han centrado en puestos técnicos en todas sus aplicaciones. El próximo mes debería de recortar el resto, en la parte de cuentas publicitarias y negocio. Siguen con la intención de volver a contratar a finales de año.

👉 En España Microsoft anuncia el despido de 29 empleados, aproximadamente el 2% de la plantilla. Siguen con los planes de contratar otros «100 empleados» en el campus de Barcelona.

