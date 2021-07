TCL TV series C72, el televisor 4K asequible con QLED a prueba

Los televisores TCL series TV C72 se han situado en un destacable punto de equilibrio entre buen precio y últimas tecnologías (QLED 4K).

TCL es uno de los mayores fabricantes de paneles para televisores, tablets y móviles del mundo, aunque en muchas ocasiones lo hace para otras marcas. Y es más, sus últimos avances como pantallas flexibles o tinta electrónica a color, están a la altura de la competencia.

Los televisor TCL TV C72 ofrece resolución 4K con tecnología QLED y compatibilidad con las nuevas consolas a un precio interesante

El televisor C72 Series de 55 pulgadas, que hemos probado en el clipsetlab, demuestra su versatilidad incluyendo compatibilidad con parte de los estándares del HDMI 2.1 para poder disfrutar mejor de las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X|S.

El sistema cuenta con un panel de tecnología QLED, los más avanzados dentro de la categoría LCD. La retroiluminación micro dimming le permite un mejor control de contraste y el brillo. Además es compatible con los principales estándares mejora de la imagen como HDR Pro y Dolby Atmos (con altavoces Onkyo).

La parte de smartTV se basa en AndroidTV donde integra además del asistente de Google, también a Alexa. Cuenta con un micrófono integrado (desactivable) de forma que en cualquier momento se puede ‘hablar’ con la tele como si fuese un altavoz inteligente. Adicionalmente cuenta con dos mandos a distancia, uno más pequeño y sencillo, para controlar los parámetros principales.

La única mejora pendiente es que el puerto HDMI 2.1 no es 100% estándar, pero, a cambio, todos sus puertos son HDMI 2.1. Incorpora la tecnología de baja latencia pero no la de frecuencia de refresco variable. Algo lógico si tenemos en cuenta que este televisor no alcanza los 120Hz. Para compensarlo usa la tecnología MEMC que gracias a un algoritmo ofrece una sensación visual de refresco mayor a la que tiene realmente.

En clipset hemos analizado es modelo de 55 pulgadas 55C725 y os contamos nuestra experiencia en el vídeo.

+ info | TCL