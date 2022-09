Todos en jaque

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

♟️ Vuelven las sospechas de trampas entre Niemann y Carlsen. Tras los problemas en el torneo de Saint Louis, los dos maestros se volvían e enfrentar en el torneo en línea Julius Baer. Carlsen abandonó tras un movimiento, dejando a todos estupefactos. — Os dejo el momento exacto.

👉 Aclaraciones: seguimos sin prueba ninguna. Lo de las perlas anales/jugar desnudo es una leyenda urbana. Lo más probable sigue siendo una disputa entre equipos preparatorios.

🚀 ArianeGroup propone su nueva cápsula espacial reutilizable SUSIE. Podrá llevar tripulación o material de todo tipo en sus más de 40 m³ de espacio, y luego aterrizará en vertical de forma independiente. Podrá despegar sobre un Ariane 6 o futuros modelos.

🧑‍🚀 Ha muerto Valeri Poliakov, el humano que más tiempo ha estado fuera de la Tierra de seguido, tras sus 14 meses de estancia seguidos en la MIR durante los años 90. Tenía 80 años. Sus 437 días siguen siendo una prueba de la resiliencia del cuerpo humano.

👉 Aquí le podéis ver saliendo de la cápsula por su propio pie (vídeo), con sus dos cojones morenos. Un héroe.

🎮 Rockstar confirma la filtración de GTA 6 pero afirma que no habrá retrasos. Los vídeos y los pantallazos del código fuente eran reales, pero el juego seguirá adelante. No sabemos más detalles porque no teníamos ninguno. Evitamos así nuevo caso Half Life 2, que era el peor escenario.

🤬 La cadena hotelera Holiday Inn hackeada por usar Qwerty1234 de clave. Los atacantes han hablado con la BBC para explicar el ataque: usaron una clave disponible para todos los empleados, saltaron la doble autenticación, y para dentro. — Querían instalar ransomware, pero al final «solo» pudieron borrar algunos discos.

🔒 Uber acusa al grupo Lapsus$ de su hackeo. La empresa detalla cómo sufrieron la brecha: con un secuestro de verificación de credenciales. El misterioso y activo grupo vuelve a estar en el punto de mira.

📵 Firefox Relay añadirá números de teléfono temporales y anónimos para registrarnos en plataformas que necesiten este tipo de medidas. La función estará disponible en Canadá y EE.UU, y veo difícil que lo veamos en otros países a corto plazo.

📸 Los grandes fabricantes dejan de enviar smartphones a DXO. Su responsable habla una disputa con Xiaomi «y otros» porque los nuevos móviles no conseguían mejores notas y no podían usarlo como medalla durante las presentaciones. — Espero que sigan de forma independiente.

🏝️ RealMe anima a la comunidad a craer una Isla Dinámica para sus teléfonos. Han creado un concurso oficial para que desarrolladores externos propongan ideas y funcionalidades para una Isla RealMe que funcione similar a la del iPhone.

😷 Una mascarilla inteligente capaz de detectar Covid-19 en tiempo real. Ha sido desarrollada en China, y su funcionamiento podría ser muy útil para futuras pandemias. Envía una alerta al móvil en caso de detección, para que el usuario pueda tomar medidas.

