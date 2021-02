Twitter anuncia Super Follow, los tweets de pago para suscriptores

Twitter ha anunciado dos grandes novedades, la primera la creación de seguidores premium ‘super follow’ que tendrán acceso a tweets exclusivos. La segunda, la creación de grupos basados en intereses comunes.

Sin duda la más llamativa es la primera por lo que supone como posible fuente de financiación para los creadores más populares y que aporten mayor valor a sus seguidores.

Desde hace años sistema de apoyo como Patreon van ganando tracción y son una fuente de ingresos alternativos más y más importante para los creadores. Ahora Twitter también se sube al tren ofreciendo el ‘super follow’.

Con los Super Follow los seguidores pueden apoyar a sus personajes de Twitter con un pago mensual y recibir ventajas a cambio

El recibimiento sin embargo parece no haber sido especialmente positivo en el mundo Twitter en general, donde las bromas y memes al respecto no han cesado. Si nos fiamos de esto, no parece que la idea vaya a tener mucho éxito

Este Super Follow podría consistir en tweets premium, acceso a grupos, suscripción a un boletín informativo o una sencilla insignia que indique su apoyo.

Twitter mostró un ejemplo en el que por 4,99 dólares un usuario disfruta de algunos de estos beneficios.

La otra novedad se llama Comunities (comunidades) y pretende agrupar seguidores no solo en base a una persona, sino también a determinados contenidos de interés común. Algo parecido a los grupos de Facebook.

Nada de esto está aun disponible ni se ha dado una fecha concreta para su activación. Lo que si podemos asegurar es que de momento, los tweets seguirán sin poder editarse después de publicados, aunque tengan ‘herrores hortográficos’.

+ info | verge