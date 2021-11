Un nuevo rumbo

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🪛 Apple permitirá a sus clientes comprar sus propias piezas de repuesto. De momento solo con iPhone 12 y 13, y algunos Mac con M1 en el futuro. Nada de iPad ni Apple Watch. Pondrán «200 componentes», entre ellos pantallas, baterías, cámaras, etc. También publicarán manuales de reparación, que son muy útiles.

👉 Esto se debe obviamente a la presión de las actuales e inminentes leyes del derecho a reparar. Es un primer paso interesante, falta ver las fechas de expansión mundial y los precios de las piezas.

🧑‍🚒 Los bomberos tienen una nueva manguera para incendios de coches eléctricos. Una gran boca de metal que se lanza debajo del coche envuelto en llamas y que distribuye agua por las baterías de forma uniforme. Esperan que se reduzca más de un 90% los litros de agua necesarios para apagar un fuego que con mangueras tradicionales.

👉 Estiman que con 1.000-1.500 litros de agua sería suficiente ahora, frente a los 130.000 litros que gastaron para sofocar el fuego de un Tesla hace unos meses.

🎬 Microsoft anuncia su nuevo reproductor de archivos multimedia. Está disponible para los usuarios avanzados de Windows 11. Se llama simplemente «Media Player», aunque el viejo «Windows Media Player» seguirá estando disponible de momento. Tiene un diseño bonito, pero no han dado detalles sobre codecs.

🎧 Spotify lanza su servicio de pago para podcasts. Los creadores podrán cobrar una tarifa específica a los oyentes por escuchar determinados episodios o temporadas, similar a otras plataformas como Apple, iVoox o Podimo. Spotify no se quedará un corte de los pagos. — Veremos qué ocurre con anuncios.

👉 Tidal se rinde y lanza un plan gratuito con publicidad.

💳 Amazon bloqueará las VISA de crédito en Reino Unido por un aumento de los costes de transacción impuesto por el procesador de pagos a partir de enero de 2022. Es una negociación en público con los consumidores de por medio, que no debería tener ramificaciones.

👉 El motivo real parece ser que Amazon UK tiene sede en Luxemburgo, y cada vez que británico que compre allí se le aplican tarifas de compra en el extranjero.

🎥 La productora de Pulp Fiction dice que Tarantino no puede vender los NFT. El director quería subastar los planos de la película separados en una multitud de tokens. Miramax, que son los dueños de la película y sus derechos de distribución, han interpuesto una demanda para evitar la venta.

📺 Vizio ha conseguido más beneficios de los anuncios en las teles que de vender las propias teles. La compañía opera con márgenes ridículamente pequeños en un sector que ya es famoso por eso mismo. En concreto el último trimestre sus beneficios fueron 57 millones de dólares en anuncios y 26 millones por las teles.

👉 La cuenta es sencilla: vendieron 1,4 millones de TVs, su margen de beneficios de su división de publicidad es del 67%, en el hardware es del 5%. Esto ocurre con todos los fabricantes, pero Vizio empezó a dar cifras públicas hace poco, y las divisiones de Samsung, LG, Sony, etc. no dan tantos detalles.

🐭 Los lectores de voz de Disney en TikTok no pronuncian ciertas palabras. Lo cual sería entendible para evitar pronunciar palabras malsonantes, pero siendo Disney, han impedido que la voz de Rocket Racoon, C3PO, etc. no puedan pronunciar «lesbiana» o «gay». Los usuarios han encontrado rápidamente una alternativa.

🔭 NASA encuentra y soluciona el fallo de software del Hubble. Los ingenieros creen que el parche enviado permitirá evitar que el telescopio orbital entre en modo seguro cuando una serie de comandos se queden sin sincronizar entre sus componentes. Han añadido salvaguardas para que no se desborden los procesos. Crucemos los dedos.

