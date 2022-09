Una cadena verde

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⛓️ Ethereum da el salto a la Prueba de Participación, reduciendo su consumo energético más de un 99%. Un gran momento para las cadenas de bloques. Se estima que el 0,2% de la electricidad mundial ha dejado de ser necesaria para que funcione.

👉 Es decir, que ha pasado de consumir lo mismo que un país como Chile, Austria o Finlandia apaguen sus redes eléctricas, a consumir lo que unos «cientos de casas».

👉 ¿Se habrá notado en las redes eléctricas mundiales la desaparición repentina de 70-80 TWh anualizados?

👉 Este fue el último bloque generado con Prueba de Trabajo. — Todo ha ido sin problemas, tras casi dos años de pruebas. De hecho la cadena es mucho más estable que antes.

👉 ¿Quién vigila que todo funcione? Más de 400.000 ordenadores en todo el mundo, ahora llamados validadores en vez de mineros. Aunque la mayoría están concentrados por unos pocos grupos. Pero cualquiera puede tener un nodo de Ethereum ahora en hardware minúsculo.

💰 Adobe compra su potente y joven rival Figma por 20.000 millones. Un movimiento sorpresa, que dejará la herramienta de diseño colaborativo operando de forma independiente y con su mismo CEO.

👉 El propio CEO afirma que entiende la frustración de algunos de sus clientes y usuarios, y espera que sea Figma la que influencie Adobe para bien.

🪄 ¿Han sido tus fotos o ilustraciones usadas para entrenar generadores automáticos como MidJourney, Stable Diffusion, Imagen, Dalle, etc? Es la pregunta de muchos artistas y programadores, que han creado Have I Been Trained? para buscar dentro repositorios populares usados para dichos entrenamientos.

👉 Sabemos que un porcentaje indeterminado de imágenes de entrenamiento tienen copyright. ¿Es ilegal usarlas para esto? Es difícil saber.

✈️ FlightRadar24 rompe su récord con el avión del féretro de la Reina Isabel. Casi seis millones de personas siguieron el viaje hacia Londres, dejando muy atrás el récord de la visita taiwanesa de Nancy Pelosi de 2,2 millones. — Tanto tráfico que tuvieron que divertir usuarios a un vídeo de YouTube en directo.

📝 Discord lanza una función de foros estáticos. Básicamente una especie de canales con conversaciones hiladas, en vez de un chat en tiempo real. Están más inspirados en Reddit que en los foros clásicos, pero pinta muy bien.

🤳 TikTok copia la función de BeReal de capturas espontáneas. Lo han llamado TikTok Now y será básicamente idéntica: una notificación aleatoria durante el día para que cuentes qué haces. Tendrá restricciones para menores. — Afirman que tendrá una app propia, pero no la encuentro.

👻 La versión web de Snapchat ya está disponible para todo el mundo. Me encanta. Creo que es la única gran plataforma social cuya versión web es tan buena como las app para móviles, con la excepción quizá de YouTube.

👎 Google recorta gastos cerrando múltiples de sus proyectos más ambiciosos. Dentro de la incubadora Area 120 había entre 100 y 200 empleados en 14 proyectos potentes a nivel tecnológico, pero no económico directo. La mitad han sido eliminados, y sus trabajadores serán reasignados o despedidos.

🛰️ La sonda Capstone sigue volando hacia la Luna pero con muchos problemas. Hace unos días sus sistemas de abordo entraron en modo seguro, con problemas de rumbo y carga solar. El equipo de Tierra espera poder controlarlo todo pronto y recuperar el control de la sonda.

Podcast

Suscríbete