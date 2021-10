Una nueva guerra de privacidad

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🙈 Chrome abre un nuevo conflicto de privacidad con el API de detección de inactividad. En el nuevo Chrome 94 las páginas y aplicaciones web pueden solicitar al usuario saber si está tecleando, moviendo el ratón, ha minimizado la pantalla, etc. Útil por ejemplo para ahorrar batería, pero peligroso como método para seguimiento y vigilancia.

👉 Apple y Mozilla se oponen a convertirlo en estándar, pero el peso de Chrome lo convierte en uno de facto.

💉 YouTube eliminará todo el contenido anti-vacunación más allá del Covid-19. Las políticas de moderación que hace unos meses prohibían cualquier vídeo de desinformación sobre las vacunas del coronavirus se expande ahora a las vacunas de cualquier tipo de enfermedad.

👉 Una excepción razonable: vídeos sobre «testimonios y experiencias personales».

💼 Los trabajadores IT en España se plantan: buscan trabajo remoto o máxima flexibilidad. Una encuesta de más de 800 trabajadores revela que la capacidad para trabajar de forma flexible en horarios y ubicación (en el tiempo y el espacio) es la primera condición para el 85 y 83% a la hora de elegir un nuevo empleo.

👉 El 80% de los empleados de IT dejarían su empresa por otra que ofreciese un puesto 100% remoto.

⌨️ El teclado de copiar y pegar de StackOverflow ahora es real. Aunque hemos visto varios de estos «teclados de dos teclas» en el pasado, el de esta compañía es quizá el más memorable por el rol de SO en la vida de muchos programadores. — Solo son 30$ y no me queda claro si está agotado o no.

📱 Apple publica sus propias apps en la App Store. 14 años tras la llegada de la App Store, los usuarios de iPhone ya pueden poner sus comentarios y valoraciones. La mejor, con 4 estrellas, para la aplicación del tiempo, y la peor: Apple Podcasts, con tan solo dos estrellas. — Cero sorpresas.

🌦️ DeepMind busca pronosticar si lloverá o no en los próximos 90 minutos. Un nuevo proyecto de la empresa de IA consistente en entrenar sus algoritmos de aprendizaje profundo con los datos de radares meteorológicos para buscar pronósticos a corto plazo. — Según la agencia meteo de Reino Unido: el mejor pronóstico el 89% de ocasiones. — Tenéis los modelos pre-entrenados y código en GitHub.

👉 A pesar de las increíbles capacidades de sensores y computación, la meteorología sigue siendo muy caótica. Hace unos meses en Kernel nos adentrábamos en sus misterios y por qué es tan difícil saber el tiempo de mañana.

📺 Países Bajos multa a Samsung por inflar el precio de sus televisores. Presionaba a las tiendas para mantener unos precios mínimos y evitar que los consumidores pudieran conseguir mayores rebajas. Los reguladores incluso parecen haber vislumbrado técnicas de cartel con otros fabricantes. 40 millones de euros..

🔋 Rolls Royce solo fabricará coches eléctricos en 2030. Otro fabricante más que se adelanta a las leyes que prohibirán los coches de gasolina. Aunque Rolls no tiene aún ningún eléctrico, aunque justo ayer presentaron el esperado Spectre, que llegará en 2023. No planean híbridos ni hidrógeno, solo 100% eléctricos de batería.

🔌 China empieza a racionar la electricidad y el consumo energético. Los próximos meses parecen que van a ser duros a nivel mundial según los expertos. China está actuando, quizá, de canario en la mina con cortes eléctricos programados en la mitad del país, parones de días en algunas industrias, y otras medidas de urgencia.

🌻 La falta de componentes dispara el precio de los paneles solares. Los polisilicios necesarios para cualquier panel fotovoltaico quintuplican su precio en el mercado en cuestión de semanas por la falta de producción. La gráfica es demoledora.

🤖 Las sondas marcianas entran en su siesta bienal. Cada año hay más robots en Marte, pero cada dos años el planeta rojo y el nuestro están en posiciones opuestas separados por el Sol, y las comunicaciones no son fáciles. Las agencias espaciales les han dejado deberes para estas dos semanas.

🎨 Microsoft publica la versión alfa del renovado Paint. Tras la extraña versión de hace unos años con elementos tridimensionales, Windows 11 renovará la mítica aplicación que ya está disponible dentro del canal de Insiders. Lamentablemente es bastante inestable de momento a pesar de ser un programa sencillo.

