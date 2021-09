Vamos a hacerlo mejor esta vez

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📦 TrailerDuck es un remolque autónomo para bicicletas. Diseñado por una startup alemana, estos «vagones remolque» funcionarán con un motor eléctrico y un conjunto de sensores que le permiten seguir una bicicleta, coche o cualquier otro vehículo a una corta distancia, mientras transportan hasta 300 Kg de carga.

👉 El modelo actual (vídeo)debe ir enganchado a un primer vehículo, y no tiene autonomía, pero los sensores saben cuando frenar y acelerarse para no causar tensión. — Creo que es el concepto de movilidad urbana más interesante que he visto en muchos años.

🚀 Empiezan a cuajar los planes de la NASA para futuras estaciones espaciales. La agencia espacial ha recibido una docena de propuestas con estaciones de diverso tamaño y ambición, que estarían bajo colaboración público-privada. EE.UU. no sabe si invertirá en renovar la EEI a partir de 2024, pero algunos módulos podrán ser reutilizados.

👉 Una idea de raíz es que haya espacio para la ciencia y los astronautas profesionales, y turistas civiles por otro lado. — Cualquier plan, aunque liderado por la NASA, sería intrínsicamente internacional con socios europeos, canadienses y japoneses.

🛰️ La Unión Europea considera una inversión estratégica en la red satelital OneWeb, entre otros. La empresa británica, rescatada por el gobierno británico y empresas internacionales de la bancarrota, recibiría de buen grado inversión industrial con capital proveniente de empresas estatales y/o de los fondos de recuperación europeos. — Sería un giro político porque se veía como rival de las hasta ahora infructuosas opciones «nativas».

👉 OneWeb ya tiene en órbita 322 satélites, el 50% de los que integrarán la «primera» constelación, con los que quieren ofrecer conexión de hasta 50 Mbps.

📺 Netflix vuelve a probar con un plan gratuito, esta vez en Kenia. Los usuarios keniatas podrán disfrutar sin pagar de Netflix con su nuevo modelo gratuito y sin anuncios, pero que tiene dos grandes inconvenientes: solo podrá usarse en teléfonos Android y cuenta con una cuarta parte del catálogo de pago.

👉 ¿Tendría sentido a nivel mundial, cuentas gratuitas con algunas pocas pelis o series más baratas que sirvan de «cebo» para el plan completo?

🤑 Amazon cada vez tiene más publicidad en los resultados de búsqueda. Cuando un usuario utiliza el buscador de la plataforma puede encontrarse con hasta seis resultados patrocinados (además de bloques completos), escasamente definidos como tal, que quedan por encima de las recomendaciones orgánicas. — Sus ingresos publicitarios se han multiplicado por ocho en tres años.

👉 Un gran ¿truco?: Amazon nunca permite ordenar por «más vendidos».

🚫 Amazon defiende su mano dura contra los piratas de reseñas. El contraataque de Amazon a las empresas, marcas y comerciantes que falsificaban reseñas ya tiene una cifra clara: 600 marcas y 3.000 comerciantes han sido eliminados de Amazon. — En julio se reportaron más de 50.000 tiendas cerradas, algunos de los cuales estudiaron demandar a Amazon.

💬 Facebook tiene nuevos Portal, uno de ellos con batería. Costará 229 euros y podrás llevarlo por tu casa. No se rinden con los dispositivos de videollamadas, y los nuevos modelos quizá sean interesantes para quienes gusten de videollamadas de WhatsApp, aunque aplicaciones de terceros también seguirán integradas. Otro nuevo más caro y con mejor pantalla y cámara para quienes busquen algo más «laboral».

📱 OnePlus detalla sus planes de futuro. Inauguran una época que su máximo ejecutivo denominó «OnePlus 2.0», plenamente integrados en hardware y software con Oppo, en la que seguirán con la estrategia de sacar tres smartphones de gama alta, media y baja respectivamente. — Confirman que no habrá OnePlus 9T, saltándose el habitual ciclo semi-anual.

🤳 Slack añade mensajes de vídeo para reforzar el trabajo remoto. Especialmente útiles para equipos que trabajen en múltiples usos horarios, cualquier usuario podrá dejar grabado un vídeo de webcam o capturando la pantalla para repasar conceptos que no puedan detallarse en texto. Útil.

📱 Apple superó los 2.000 millones de iPhone vendidos. Aunque Apple no lo ha comunicado públicamente, el hito ocurrió aproximadamente a mediados de 2021. Actualmente hay más 1.000 millones de iPhone activos en el mundo, con una duración media en uso difícil de precisar de entre tres y cuatro años.

