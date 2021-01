Verde que te quiero verde

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💡 La electricidad de origen renovable superó a la fósil en la UE por primera vez. En 2020 supuso 38% del total, frente a 37% del gas y carbón. Un acontecimiento histórico que fue posible gracias a un aumento estimado del 9% en energía de origen eólico y 15% en generación solar, así como caídas en carbón (-20%) y gas (-4%).

👉 La electricidad generada en 2020 produjo un 29% menos CO2 que hace solo cinco años, pasando de 317 gramos a 226 gramos por por kWh.

👉 Queda por ver si en 2021 se repite, debido a la reducción de consumo en varios meses de 2020. Crucemos los dedos.

🎬 ¿Se puede mejorar la «escena final» de The Mandalorian? Los efectos de sustitución de caras no quedaron del todo cuadrados, y a pesar que llevamos un mes viendo alternativas por Internet, esta es la primera que realmente creo que tiene mérito y me parece mejor en algunos aspectos (vídeo al momento exacto).

📱 Google está trabajando en MicroDroid, una versión reducida de Android destinada a virtualización rápida y eficiente sin apenas servicios, y quizá destinada a ser ejecutada de forma paralela al sistema operativo principal, aunque no queda claro del todo.

⚙ Consiguen portar una versión completa de Android a RISC-V. Es la primera vez que vemos un dispositivo, aunque prototipo, con la arquitectura libre ejecutando Android, versión 10 específicamente. Lo ha conseguido una subsidiaria de Alibaba.

👉 Iba a ocurrir tarde o temprano, pero se acerca cada vez más de dispositivos de ultrabajo consumo y que no puedan ser limitados por licencias como ARM o x86.

🐦 Twitter expande sus tentáculos fuera de su plataforma. Licenciará los «Momentos», una recopilación de noticias locales y temáticas a DailyHunt, una app de noticias india, y también al conglomerado NBCUniversal. El objetivo es mostrar muchos más anuncios y recopilar más datos fuera de la plataforma.

🤠 Twitter presenta una herramienta de control entre usuarios. Se llama Birdwatch, solo está disponible en EE.UU. de momento, y permite añadir notas de forma colaborativa sobre los mensajes de otras personas. Queda ver si se convierte en un arma o una herramienta estilo Wikipedia.

👉 Un análisis de tweets de finales de 2019 mostró un aumento inusual de menciones de «neumonía», a posteriori una de los primeros indicadores de la pandemia de coronavirus.

👮‍♂️ Amazon lanza un sistema de vigilancia para dispositivos Alexa. Se llama Guard Plus, costará 5 dólares al mes y se limitará a escuchar sonidos potencialmente peligrosos y enviar alertas a la vez que emite sonidos de alarma para disuadir potenciales intrusos.

🔐 La directiva de privacidad europea reduce los reportes de abuso. Según los datos de la Comisión, se ha reducido a la mitad la cantidad de avisos de posible abuso sexual infantil recibidos al detenerse algunas herramientas que analizaban automáticamente datos privados de los usuarios, principalmente en Facebook.

👉 Un problema que comentamos en diciembre, que no queda claro el impacto real en detenciones y para el cual la UE está preparando mitigaciones especiales.

🔏 Noruega multa 10 millones de euros a Grindr por vender la localización de los usuarios. Además de enviar los datos a cinco empresas de publicidad distintas sin consentimiento de los usuarios, la autoridad noruega ha tenido en cuenta que se podía inferir o recibir la orientación sexual de los mismos, haciéndolo más doloso.

