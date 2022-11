El visor PS5 VR2 no llegará en navidades y costará más que la propia PlayStation

Todos esperaban la llegada del visor de realidad virtual de la PlayStation 5 (PS5 VR2) para este 2022, pero los planes no siempre salen bien. En este caso, además de un retraso que se alarga hasta febrero de 2023, con lo que se pierde de lleno la campaña de compras navideñas, Sony ha anunciado otra mala noticia; el precio.

Todos sabíamos que el PS5 VR2 sería caro, pero el precio oficial de 599,99 euros lo complica todo aún más si es posible. Porque el periférico para explorar el mundo virtual juegos y ocio de Sony resuelta ser más caro que la propia consola. Exactamente 100 euros más.

El nuevo visor de realidad virtual de la PlayStation 5 (PS5 VR2) llegara en febrero de 2023 a un precio de 599,99 euros

Con todo esto, parece que la maldición de los diversos metatarsos se extiende allí por donde pasa. Sin embargo no hay que perder la esperanza ya que también llegarán 11 nuevos juegos, como Horizon Call of the Mountain que podrá comprarse en bundle por 50 euros más.

eso si, si estás convencido de que la necesitas, podrás reservarla a partir del 15 de noviembre y luego sentarte a esperar unos 3 meses hasta que te llegue a casa y la puedas conectar.

+ info | sie