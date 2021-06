Windows 11 para casi todos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💻 Microsoft anunció Windows 11, su nuevo sistema operativo que llegará en 2022. Una serie de cambios estéticos y de fondo técnico que de momento no lo separarán mucho de la situación actual con Windows 10. — Lo más interesante:

👉 Podrás instalar aplicaciones de Android desde la tienda de Microsoft, que en realidad beberá de la tienda de Amazon. — Estarán pre-optimizadas para x86 usando tecnología de Intel, que también funcionará en equipos AMD, claro.

👉 La lista de CPUs soportadas es bastante corta. Solo Intel de 8ª generación y en adelante, Ryzen 2000 y en adelante. Un golpe duro para millones de consumidores que se quedarán en Windows 10.

👉 Se necesita TPM 2.0 y aunque muchos ordenadores nuevos lo tienen, está desactivado. Aquí una sencilla guía para tenerlo listo.

👉 Estará disponible desde la semana que viene en beta para todos aquellos que estén apuntados al programa Insider, como las versiones rápidas de Windows 10.

👉 Microsoft Teams será WebView 2 en vez de Electron, y en Windows 11 está integrado ahora a nivel del sistema operativo.

👉 Software que dice adiós y no se instalarán o mostrarán por defecto: Skype, Internet Explorer, Cortana, modo tableta, Wallet, OneNote, y alguna más.

Disculpad el retraso de esta edición, y que esté absorbida casi por completo por Windows 11. Os enviaré otra con más enlaces tecnológicos interesantes.

🌐 Instagram permite publicar desde la web. Un cambio histórico que de momento ya está disponible para algunos usuarios. Simplemente aparecerá un botoncito de añadir en el menú superior derecho. La empresa no ha publicado cuando estará disponible para todos. — A mí de momento no me sale.

👉 Otro cambio: nos mostrarán mucho más contenido de cuentas que no seguimos.

👉 Ahora se puede compartir un tweet en las historias de Instagram de forma nativa, sin necesidad de hacer pantallazos.

🤳 WhatsApp elimina la barra de progreso de audios en la beta. No sabemos si es una prueba cambiando interfaces o quedará como un ajuste, pero podría ser un cambio drástico con el uso tradicional de las notas de voz. — Si se implementa… ¿quizá podría ayudar a acortarlas?

💵 El mayor fabricante de ordenadores especializados para cripto pausa su venta. Los cambios legales en China están haciendo a muchos mineros vender su equipamiento, lo que ha tirado por los suelos los precios de reventa. Ahora Bitmain también pausará sus ventas mientras espera que vuelvan las vacas gordas y no competir con un mercado saturado.

🏭 Cientos de estaciones y fábricas en toda Europa filtran metano a la atmósfera. Las emisiones de este preciado (y muy contaminante) gas no están reguladas en el sector energético, así que la industria europea en general no está vigilando si se escapa de sus contenedores o toberas de gas natural y otros, como se ha demostrado con una cámara especial. Preocupante.

🖼️ Nvidia publica la beta de Canvas, su herramienta de ilustración con IA. Demostrado hace tiempo y disponible ahora para Windows, con solo unos simples trazos de elementos como montañas, hierba, arena, cielo, etc. y crear imágenes foto-realistas. Ocupa más de 1 GB, y voy a tirarme todo el finde usándola.

👉 Podéis usar la versión web disponible hace un tiempo, que entiendo que utiliza el mismo software pero ejecutado en remoto.

