Xbox trabaja en un TV stick para que juegues sin comprar una consola

No es ningún secreto que las videoconsolas se venden a un precio muy ajustado, a veces incluso al coste, porque donde se gana dinero es en los videojuegos. Por eso Xbox está trabajando duro para eliminar de la ecuación el elemento más caro, la videoconsola.

Las últimas filtraciones aseguran que Xbox ha desarrollado un TV Stick que se instala en el puerto HDMI de cualquier televisor y se conecta directamente por streaming a Xbox Cloud Gaming.

De esta forma con solo un mando y este TV Stick se podría acceder a todos los videojuegos de la plataforma en la nube de Xbox, sin necesidad de comprar una consola. Si todo sale bien, el Xbox Streaming Stick llegaría al mercado en los próximos 12 meses.

Esto beneficiaría a Xbox que no tendría que subvencionar las videoconsolas y a los usuarios que no tendrían que pagar un coste extra de inicio. Aunque claro, esta solución no permite usar los juegos que tengas en casa y te obliga a estar suscrito al servicio Game Pass siempre que quieras jugar, además de tener una buena conexión a internet. Sin duda un cambio radical que puede poner patas arriba a todo el sector de los videojuegos.