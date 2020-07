¿Y ahora qué?

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📱 Descubren el software espía de NSO en varios políticos en España. El presidente del parlamento Catalán, Roger Torrent, y hasta media docena de otros estaban en la lista filtrada de 1.400 espiados en 2019 a través de Pegasus, un exploit de WhatsApp.

👉 Los espiados acusan al gobierno español del espionaje, aunque los expertos forenses no pueden ubicar el responsable.

👉 El gobierno y servicios de inteligencia españoles afirman que ellos no han sido. Mientras que ex-empleados de NSO afirman que Madrid fue «su primer cliente europeo».

📡 Reino Unido eliminará equipamiento de Huawei de sus redes. Londres da un giro de 180º y no permitirá que sus operadoras instalen más hardware de Huawei a final de año, y les obligará a retirar el restante antes de 2027.

📶 Samsung publica los primeros datos técnicos del 6G. Con fecha tentativa para 2028 (realidad: mediados de 2030), llega el primer borrador de la definición remitida a la UIT con las especificaciones que se quieren conseguir: mucha más capacidad por antena, latencias en microsegundos, terabit por segundo de transfer, etc.

💓 Tras nuevas APIs mágicas que me tienen anodado. Poco a poco, la inteligencia artificial limitada por dominio se hace más accesible al público general. Recientemente, tres novedades chulas:

👉 Generador de webs con GPT-3: el interpretador de texto de OpenAI permite definir «qué quieres» y escupe HTML válido con el diseño y estructura. Beta cerrada de momento.

👉 Google hace pública la versión de TensowFlow 2 de su detector de objetos en fotografías,

👉 TensorFlow.text nuevo sobre TensorFlow 2 permite un mejor reconocimiento/clasificación inicial de texto.

📦 Amazon restringe sus almacenes por el auge del coronavirus en EE.UU. La compañía empezará a reponer menor cantidad de algunos productos para que haya más cantidades de artículos básicos y que se vendan mejor en navidades. Lo mismo que hizo en Europa en marzo.

💶 La justicia europea cancela la multa de 13.000 millones a Apple en forma de impuestos atrasados, y da la razón al gobierno irlandés en su apelación. La Comisión Europea afirma que estudiará medidas judiciales próximamente.

👉 El jueves tendremos otra gran decisión judicial europea que puede invalidar la transferencia de datos personales europeos (Privacy Shield, sucesor del Safe Harbor) a plataformas digitales extranjeras.

🌐 Microsoft sigue abusando para que instales Edge. El equipo de Bing acusa al equipo de marketing de un banner inferior super cutre que anima a instalar el nuevo navegador de Microsoft.

👉 Con mejor gusto está hecho esto, donde Microsoft añade una opción para «Buscar en Bing» al menú contextual en Outlook de Android.

🛵 Xiaomi lanza una moto eléctrica barata. No suelo publicar «cosas que 99% no saldrán de China», pero la nueva Ninebot C30 por 450 euros al cambio y permite recorrer 35 km con su batería. No tiene mala pinta.

📺 Las diferencias entre el 4K de streaming y el 4K de disco quedan muy claras en este artículo, que deja por los suelos, y con razón, la calidad de vídeo de las plataformas de streaming, en especial la de episodios complejos visualmente.

🛂 Un pasaporte palestino causa drama en Instagram. La modelo estadounidense Bella Hadid, subió una foto del pasaporte palestino de su padre (con los datos personales difuminados). Facebook borró el contenido a pesar de respetar sus normas de servicio.

🔌 Etiopía restaura parcialmente el acceso a Internet. Tras casi 16 días, la conectividad vuelve en parte al país. Más de 250 muertos en las protestas ocurridas.

🎧 Spotify añade un TOP de podcasts, para que se puedan encontrar nuevos y populares programas en su directorio, que sigue siendo muy básico, aunque se está demostrando como popular entre la audiencia.

🛒 Amazon prueba un carrito de la compra inteligente que identificará y cobrará automáticamente al cliente lo que añada mientras está en el supermercado. Iniciará pruebas en uno de sus establecimientos de California.

