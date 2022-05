Zambiano de corazón

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🍆 El Banco de Zambia envía una fotopolla a los hackers que les instalaron ransomware. Los responsables técnicos del Banco Central de Zambia respondieron con insultos y fotografías explícitas a los ciberdelincuentes que pedían un rescate para recuperar los datos cifrados. — Recuperaron todo gracias a buenas medidas de copias de seguridad.

🖥️ AMD presenta la nueva serie Ryzen 7000, con más de todo. Los nuevos procesadores de escritorio saltan a la arquitectura Zen 4, tendrán el doble de núcleos por chiplet, e incorporarán un motor gráfico integrado RDNA 2, como los que suelen llevar en portátiles. Usarán un nuevo zócalo: AM5.— Llegarán en otoño.

👉 También anunciaron unos procesadores integrados baratos para portátiles, que son básicamente los que usan en la Steam Deck.

🌔 Almacenamiento de datos en los túneles de lava de la Luna. Es el ambicioso plan de Lonestar, una startup cuyos dispositivos irán a bordo de las misiones IM en 2022 y 2023. La primera será solo software, la segunda contendrá un ordenador con 16 TB para evaluar las transferencias datos. A largo plazo quieren proteger este almacenamiento en túneles subterráneos.

📱 Un fabricante chino se queda sin pedidos de pantallas por mentir a Apple sobre sus componentes. BOE, la potente empresa china de fabricación de pantallas, incrementó el tamaño de los TFT de las pantallas OLED del iPhone 13 sin indicárselo a Apple, para reducir el coste de su fabricación. Tras una tensa reunión, parece que se quedan fuera del iPhone 14.

👉 Cada pantalla de un smartphone tiene miles de transistores de películas fina (TFTs) minúsculos (elemento nº 9) que controlan la carga que llega a cada píxel.

🛴 Sebastian Vettel persigue en patinete a los ladrones de su mochila, guiado por los AirPods. El campeón del mundo de Formula 1 sufrió un robo a las puertas de su hotel, y se lanzó detrás de los ladrones en patinete eléctrico guiándose con su iPhone por la señal de localización enviada por los AirPods en su mochila. — No los pudo recuperar.

🪙 Portugal empezará a cobrar impuestos sobre las criptomonedas. El gobierno actual dice adiós a un vacío legal que permitía no tributar las posibles ganancias con activos digitales, porque no estaban considerados una inversión. No queda claro cuándo entrará en vigor.

🌱 Encuentran millones de toneladas de azúcar en el fondo marino. Científicos alemanes estaban estudiando los mecanismos de captura de carbono por parte de las algas de Posidonia oceanica, y han encontrado que en determinados momentos generan sacarosa, que almacenan en sus raíces. — No confundir [con el manitol].

🚢 Rusia por fin tiene un dique seco para su vetusto portaaviones. El Almirante Kurtnesov, fuera de servicio por diversas averías y un incendio, necesita un dique seco real para sus reparaciones después de que se rompiera la balsa flotante done estaban reparándolo. — Recordemos que es el único que funciona con el super tóxico Mazut.

